«Жирафа, привезенного из Египта, нашла на козырьке подъезда» 7 27.12.2019, 8:32

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Хозяева квартир на сутки рассказали о том, что происходит с жильем в праздники.

В преддверии праздников мы обычно пишем о том, во сколько обойдется аренда коттеджей или квартир на Новый год. Хозяева рассказывают, почем и кто бронирует у них жилье, и никогда не говорят об обратной стороне медали: как они справляются с уборкой сданного в аренду жилья и с какими трудностями сталкиваются. В этот раз tut.by расспросил их обо всем и узнал о черных списках арендаторов, в которые попадают организаторы вписок, любители расправляться с хозяйской мебелью и просто кидалы. «На вписки зовут молоденьких девочек, спаивают, снимают откровенное видео и выкладывают в интернет, — говорит арендодатель Светлана. — Молодежь, когда напьется, мебель и вещи выбрасывает прямо из окон. Жирафа, привезенного из Египта, коллега нашла на козырьке подъезда, а в траве под домом — торшер. <…> Так если они за одну ночь такое вытворяют, что же будет в новогоднюю?!»

«Места не нахожу, думаю, хоть бы все обошлось»

Хозяйка огромной усадьбы под Минском делится своим переживаниями только на условиях анонимности и признается, что когда открывала этот бизнес, даже не представляла, с чем может столкнуться. Публикуем ее слова под именем Евгения.

— Я очень эмоциональный человек, сопереживающий и гиперответственный. Самое большое переживание — безопасность гостей. Ведь любой праздник сопровождается алкоголем и ожидать можно чего угодно. Из-за этого я переживаю так, как никто, наверное, в этой жизни. Напряжение такое, что просто молюсь Господу Богу, чтобы все прошло хорошо. Боюсь, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не упился, не задавился, не упал, не поссорился, не подрался, — говорит, как молитву, Евгения. — Потому что алкоголь уравнивает всех людей, действуя на всех одинаково, начиная от политиков-министров и заканчивая бомжами, понимаете? То есть, приняв алкоголь, все находятся в развязанном состоянии и меру мало кто знает. Поэтому, чтобы все было хорошо, приходится играть и хорошего, и плохого полицейского.

Евгения признается, что уже повидала всякого и со временем научилась распознавать проблемных клиентов, отказывая им уже при первой встрече.

— Не дай бог вечеринка детей-мажоров, где может быть все что угодно, корпоративы далеко не все берем. У нас статус семейной усадьбы. Свадьбы тоже наша тема. Потому что это другая ответственность: на торжество собираются друзья, родственники и никто не хочет упасть лицом в салат, все друг за другом присматривают.

А чтобы все выглядело хорошо, в том числе и территория, надо пахать 24 часа в сутки, говорит Евгения.

— Постоянно идут финансовые вложения в усадьбу, чтобы она была чистенькая, чтобы халатики были белоснежными, а постельки свежими аж до хруста. На уборку усадьбы после гостей уходит два полноценных дня. Занимаются этим четыре человека. Если все на совесть делать, то это постоянная работа, а быстро, как говорит моя подруга, можно и за полчаса сделать.

Несмотря на все волнения хозяев, еще не было такого, чтобы усадьбу разнесли или что-то глобально испортили.

— Бывает, рюмочку какую разобьют, но сами первые прибегут, расскажут и спросят, как компенсировать. Заметила, что если люди видят порядок и чистоту, то стараются это поддерживать.

«За организатором вписок следила пять ночей — смотрела его стримы»

В целом ситуация с коттеджами у арендодателей неплохая. Их если и разносят, как недавно в Гродно, то редко. Дело в том, что аренда дома всегда будет дороже, чем аренда квартиры. Кроме этого, есть вопрос с тем, как туда добраться, если объект расположен за городом. Альтернатива коттеджам — квартира с доступной ценой и удобной для всех локацией. Как оказалось, именно арендодателям посуточных квартир достается по полной от арендаторов, особенно если это молодежь.

Своим горьким опытом поделилась Светлана (имя изменено. — Прим. tut.by). У нее такой бизнес: взяла в аренду на длительный срок несколько квартир и сдает их посуточно. Все официально, через договор и с уплатой налогов.

— У меня были такие планы: оборудовать квартиры максимальным количеством спальных мест в расчете на туристов с семьями, командировочных и спортсменов. В одной из квартир, двухкомнатной, у меня был стол-книга, красивая посуда, поэтому в объявлении прописала, что возможно проведение мероприятий. Имелось в виду, что у кого-то, например, крестины или нет возможности принять гостей у себя дома. Вот на это был расчет.

Однако Светлана заметила, что объявление сработало не в том направлении: звонить стали компании молодых людей с желанием отпраздновать день рождения. Это ее поначалу не смущало — был договор с четко прописанными правилами пользования квартирой. Указывалось там также максимальное количество человек и то, что шуметь после одиннадцати вечера запрещено законом.

— И вот приехал молодой парень, сказал, что снимает квартиру для себя, что в гостях у него будет только друг с девушкой. Подписали договор, отдала ключи, а к вечеру почувствовала неладное. Отправила мужа посмотреть, что там. А он мне звонит и говорит: «Здесь только на одном балконе пять девчонок курят!» Когда муж заходил в квартиру, услышал сильный удар. Оказалось, клиент врезал чем-то в межкомнатную дверь. В самой квартире сначала невозможно было что-то разобрать — везде стоят курят, пол в пивных бутылках, мебель переставлена. Оказалось, что вместо трех заявленных там было человек двадцать, в том числе и совсем молоденькие девушки. Не знаю, может и несовершеннолетние. По крайней мере разница в возрасте с парнями была очень заметная — тем лет по тридцать было. О том, что это «вписка», мы догадались по тому, что они друг друга не знали.

Светлана говорит, что этот случай показал — договор не работает. Тогда все обошлось вызовом милиции и возмещением ущерба.

— Хозяин квартиры был в курсе, что я снимаю ее для посуточной сдачи. Мы с ним договорились, что если что-то будет сломано, то я все возмещаю, меняю и ремонтирую. Но самой-то мне это зачем? Особенно эти вписки, на которые приглашаются незнакомые люди со всего города!

Одного из тусовщиков, занимающегося организацией вписок через социальные сети, удалось вычислить. У арендодателей, рассказывает Светлана, есть свой чат, где они обмениваются информацией о клиентах, и если кто-то из них отличился, заносят в черный список. И личные данные парня, занимающегося вписками, там уже есть.

— Это гомельский тусовщик, он собирает девчонок, спаивает, снимает с ними откровенные видео и фото, публикует во «ВКонтакте» и параллельно получает с этого прибыль. Мы в шоке были, что такое есть у нас в стране. Пришлось неделю сидеть и смотреть его матерные стримы с 23 вечера до 5 часов утра, чтобы понять, в чем суть его деятельности. Мы узнали всю его тусовку, кого как зовут и тогда написали заявление в правоохранительные органы.

После собственного печального опыта, а также на фоне разгромленных квартир коллег Светлана стала искать способы как-то уберечь квартиры от недобросовестных арендаторов.

— Решила делать по-хитрому: если мне звонят по квартире, где можно проводить мероприятия, и говорят, что будет два человека, я отвечаю, что квартиры для них нет, есть на семь человек. Тогда они начинают раскрываться и признаваться, что их больше и что хотят праздновать день рождения. Но тогда, говорю, и цена будет другая, плюс залог 100 долларов за то, что вы мне ничего не разобьете. Если они понимают, что у них будет страшная попойка с малолетками, то отказываются сами. А кто реально собирается отметить день рождения, то без проблем соглашается на мои условия.

«Давайте, сантехники, работайте — доставайте свое оливье сами»

Не нарваться на недобросовестных квартиросъемщиков, казалось бы, должен помогать черный список, созданный в чате арендодателей. Но, по словам Светланы, он часто пополняется новыми «клиентами».

— Коллеги мои, наверное, не такие строгие, как я, поэтому наутро воскресенья постоянно одно и то же: «Коллеги, запишите этих, запишите еще и вот этих, потому что обманули, сказали, что будет двое, а было десять и т.д.». Конечно, мы стараемся друг друга предупредить, и если кто-то что-то вытворил, то скидываем информацию об этом в общий чат с пометкой, что конкретно утворил и кто. Если человек обманул, не заплатил, разгромил квартиру — все, в другой раз он не снимет жилье у тех, кто в нашем чате.

Из последнего примера Светлана называет молодого человека по имени Анатолий, данные которого были внесены в черный список их общего чата.

— Он действует так: снимает у человека каждый день жилье. Сначала на четыре часа, потом на пять, может — на ночь. Когда он входит в доверие к хозяину, это обычно происходит за месяц-полтора, он говорит так: «Ой, слушайте, у меня сейчас вечером нет денег, но я вам завтра утром на полочке оставлю». Утром ни денег, ни Анатолия. Со мной он так поступил в прошлом году, остался должен 90 рублей, потом еще коллеги попались.

На прошлой неделе, говорит Светлана, Анатолий опять «всплыл», а ее коллега была не в курсе.

— Она в шоке выложила его фотки в чат, а ей уже пишут: «Ты что, не в курсе? Это же наш Анатолий-кидалово». Она, правда, выловила его на другой квартире, приехала с крепким мужиком, и он отдал ей деньги. Этот Анатолий еще говорил, что он якобы айтишник и предлагал мне по бартеру сделать сайт. Дала ему предоплату, а он промурыжил месяц и ничего не сделал. В итоге я его просто заблокировала, потому что было уже противно с ним разговаривать, настолько он лживый человек.

В черном списке арендодателей еще и молодежь, которая разносит жилье в пух и прах ради прикола и публикации в соцсетях.

— Это в основном малолетки 18−19 лет. Боже, что они вытворяют, когда напьются! Бывает, что выбрасывают в окна мебель и интерьерные вещи. В чате как-то выкладывала фото хозяйка квартиры: ее жираф, из Египта привезенный, валялся на козырьке подъезда, а в траве под домом — торшер. У кого-то машину стиральную вынесли на улицу, ногами в лифт заталкивая. Еще у кого-то окно пробили. Самое простое, что они могут сделать — наблевать в умывальник и он забьется, еще накурить и что-нибудь прожечь. Поэтому, когда я принимаю квартиру, первым делом проверяю умывальник. Если вода не стекает, говорю: «Давайте, сантехники, работайте — доставайте свое оливье сами». Стоят, ковыряются, достают… Одним словом, их надо ловить на месте преступления, пока они в квартире, тогда еще можно что-то предъявить.

С учетом полученного опыта, на новогодние праздники Светлана искала только семейных клиентов.

— Я уже знала, что если сдам жилье белорусской молодежи, то на Новый год я вообще не отдохну. Если они за обычную ночь вон что вытворяют, так что уже говорить про новогоднюю! Поэтому три квартиры из четырех у меня уже забронированы российскими семьями, где будут мамы, бабушки, дети. И моя душа будет спокойна эти три дня.