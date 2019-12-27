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Нетаньяху победил на выборах главы партии «Ликуд»

  • 27.12.2019, 8:34
Нетаньяху победил на выборах главы партии «Ликуд»
Биньямин Нетаньяху
Фото: Reuters

Премьер Израиля пообещал сторонникам крупный успех в предстоящей парламентской кампании.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил большинство голосов на выборах председателя партии "Ликуд". Согласно обнародованным в пятницу, 27 декабря, официальным результатам голосования, Нетаньяху поддержали 72,5 процента членов его партии. Соперник израильского премьера, Гидеон Саар, получил 27,5 процентов голосов, сообщает dw.com.

"Большая победа! Спасибо членам "Ликуд" за доверие, поддержку и любовь", - написал Нентаньяху в своем микроблоге. "Я приведу "Ликуд" к большой победе на предстоящих (парламентских. - Ред.) выборах, и мы продолжим вести государство Израиль по пути невероятных достижений", - добавил политик.

Внеочередные парламентские выборы в Израиле

В ночь на 12 декабря кнессет Израиля проголосовал за самороспуск и утвердил закон о проведении 2 марта 2020 года третьих за 11 месяцев парламентских выборов. В эту ночь истек срок в 21 день, отведенный депутатам на третью и последнюю попытку сформировать правительственную коалицию.

Ранее глава партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяхуи глава оппозиционного блока "Кахоль-лаван" Бенни Ганц по очереди пытались сформировать правительство за отведенные каждому для этого 28 дней, но потерпели неудачу.


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