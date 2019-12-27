Нетаньяху победил на выборах главы партии «Ликуд» 27.12.2019, 8:34

Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters

Премьер Израиля пообещал сторонникам крупный успех в предстоящей парламентской кампании.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил большинство голосов на выборах председателя партии "Ликуд". Согласно обнародованным в пятницу, 27 декабря, официальным результатам голосования, Нетаньяху поддержали 72,5 процента членов его партии. Соперник израильского премьера, Гидеон Саар, получил 27,5 процентов голосов, сообщает dw.com.

"Большая победа! Спасибо членам "Ликуд" за доверие, поддержку и любовь", - написал Нентаньяху в своем микроблоге. "Я приведу "Ликуд" к большой победе на предстоящих (парламентских. - Ред.) выборах, и мы продолжим вести государство Израиль по пути невероятных достижений", - добавил политик.

ניצחון ענק! תודה לחברות וחברי הליכוד על האמון, התמיכה והאהבה. בעזרת השם ובעזרתכם, אני אוביל את הליכוד לניצחון גדול בבחירות הקרובות ונמשיך להוביל את מדינת ישראל להישגים חסרי תקדים. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 26 декабря 2019 г.

Внеочередные парламентские выборы в Израиле

В ночь на 12 декабря кнессет Израиля проголосовал за самороспуск и утвердил закон о проведении 2 марта 2020 года третьих за 11 месяцев парламентских выборов. В эту ночь истек срок в 21 день, отведенный депутатам на третью и последнюю попытку сформировать правительственную коалицию.

Ранее глава партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяхуи глава оппозиционного блока "Кахоль-лаван" Бенни Ганц по очереди пытались сформировать правительство за отведенные каждому для этого 28 дней, но потерпели неудачу.