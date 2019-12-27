Что изменится в Беларуси с 1 января 6 27.12.2019, 8:54

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Нас ждут новые таможенные правила, Трудовой кодекс, повышение тарифов на ЖКУ и пенсионного возраста.

Какие изменения ждут белорусов с начала нового года? Об этом Myfin.by рассказывает в своем обзоре.

Вырастет базовая величина

Базовая величина изменится с 1 января 2020 года–с 25,5 рубля до 27 рублей. Ее в Беларуси повышают раз в год – с 1 января. Соответственно, вырастут размеры пошлин, сборов и штрафов, которые привязаны к базовой.

Увеличение базовой величины с 1 января 2019 года составило 1 рубль – с 24,5 до 25,5 рубля.

Обмен старых денег только в Нацбанке

В Беларуси «старые» денежные знаки можно будет обменять на «новые» только в Национальном банке Республики Беларусь. Сделать это можно будет с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года включительно по адресу: г. Минск, ул. Толстого, 6. Обмен производится без ограничений и взимания комиссионного вознаграждения.

С 1 января 2022 года денежные знаки образца 2000 года станут недействительными.

Провозить бытовую технику через таможню станет дешевле

С 1 января 2020 года при ввозе товара на территорию ЕАЭС понятие «неделимый товар»не будет применяться. При ввозе в Беларусь крупной бытовой техники можно будет сэкономить на таможенных платежах.

Таможенную пошлину на посылки снизят

В странах ЕАЭС с 1 января 2020 года снизят лимиты беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях до 200 евро и 31 килограмма в месяц. Это предусмотрено решением ЕЭК по поэтапному сокращению норм. При этом со следующего года в 2 раза сократится таможенная пошлина за перевес посылок.

Вступит с силу новый Трудовой кодекс

В Беларуси в новом году вступят в силу изменения в Трудовой кодекс. Среди новшеств, в частности, увеличение выходного пособия (при увольнении из-за неполного рабочего времени), возможность во время отпуска трудиться по совместительству полный рабочий день или смену. Отцы по желанию смогут взять отпуск до 14 дней при рождении в семье ребенка. Предусматривается также гарантия занятости для добросовестных работников - заключение с ними долгосрочных контрактов.

Начнет действовать обновленный Жилищный кодекс

С 1 января 2020 года будет действовать обновленный Жилищный кодекс. Документ регулирует ряд вопросов в жилищных отношениях, упрощает управление совместным имуществом. Основные изменения также связаны с проведением ремонта жилищного фонда, в том числе с функционированием счетов, на которых аккумулируется плата за капремонт. Предусматривается компенсация за непригодное для проживания жилье и новшества для очередников и другие и изменения.

Подорожают услуги ЖКХ

Стоимость жилищно-коммунальных услуг в следующем году традиционно повысится на $5 в эквиваленте. В 2019 году повышение тарифов проводилось в два этапа.

Увеличится пенсионный возраст

В 2020 году на 6 месяцев увеличится возраст выхода на пенсию и минимальный страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии. Пенсионный возраст для мужчин составит 62 года, для женщин – 57 лет. Минимальный страховой стаж составит 17,5 года.

Изменится стоимость шенгенской визы

Начнет действовать новый Визовый кодекс ЕС и стоимость шенгенских виз вырастет с 60 до 80 евро (со 2 февраля 2020 года).