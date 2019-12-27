«Исконные русские территории — это болота под Москвой» 30 27.12.2019, 9:20

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Владимир Николаенко

Мэр украинского Херсона жестко ответил Путину.

Мэр украинского города Херсона Владимир Николаенко и депутаты горсовета ответили президенту РФ Владимиру Путину на упреки о том, что юг Украины и Причерноморья в частности — это «исконно российские территории».

Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

«Мне кажется, мы должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой. Все остальное — это территории, которыми московиты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварству», — сказал он.

По словам Николаенко, «Россия — это смерть».

«Россия — это смерть. Неважно куда она приходит — в Сибирь, на Урал, в Украину или в Сирию. Россия — это всегда смерть, унижения, голод, вонь, невежество и страдания», — сказал он.

В мэрии заявили, что сложно представить, как Путину пришла в голову мысль о том, что Россия имеет отношение к Югу Украины.

«Причерноморье столь прекрасное и далекое от московских болот, что мне трудно представить себе, как Путину могло прийти в голову, что Россия к нам имеет какое-то отношение. Юг Украины — этнически, ментально географически, культурно украинский. Всегда был украинским и всегда будет. Будет украинским тогда, когда России уже не будет», — сказано в заявлении.

Напомним, во время своей пресс-конференции Путин назвал Причерноморье и восточную Украину «исконно русской территорией».