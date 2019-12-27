Правозащитник о возобновлении дела Захаренко: Странная ситуация 12 27.12.2019, 9:45

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Фото: Getty Images/AFP

Бывший следователь прокомментировал реакцию властей на признания Гаравского.

Глава правозащитного центра «Правовая помощь населению», представитель семьи Юрия Захаренко бывший следователь Олег Волчек удивлен, что пока нет информации, восстановил ли Следственный комитет расследование дела по исчезновению Виктора Гончара и Анатолия Красовского, сообщает «Радыё Свабода».

«Странная ситуация, так как обычно они одновременно восстанавливали или приостанавливали и то, и другое дело. И странно, что до сих пор нет ни одного пресс-релиза Следственного комитета, так как дело имеет международный и внутренний резонанс. Они восстановили 18 декабря дело по исчезновению Захаренко, и только через неделю, и то неофициально, прислали мне письмо. А обычно о каждом громком процессе всегда есть минимальное сообщение, в связи с чем дело возобновлено. А здесь все так тихо, будто рядовое, маленькое дело», - сказал Олег Волчек.

По словам Волчека, следователи не встречаются с родственниками и их представителями, чтобы выработать позицию по розыску виновных в этих преступлениях.

«Но они все равно должны отреагировать на материал «Немецкой волны». Трудно сказать, как они будут вести дело. Но сомневаюсь, что всесторонне и объективно. Если бы хотели расследовать эти дела, то они давно уже были бы расследованы».

По словам Волчека, Юрий Гаравский находится под защитой международной конвенции о беженцах и его уже никто не выдаст Беларуси.

«Да он и сам сюда не поедет, если бы и хотел. Они все равно должны взять показания и выработать метод их получить. Практика и механизмы такие есть. Каждое правительство заинтересованы помочь правоохранительным органам, если даже нет соглашения о правовой помощи», - сказал Волчек.

Олег Волчек также отверг «версии» Лукашенко по поводу пропажи его оппонентов.

«Это все слухи и домыслы. Как мы, следователи, говорим, «голословные показания».