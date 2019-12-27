Россию затопит первой 4 Евгения Чирикова, M.News

27.12.2019, 9:59

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Неожиданные цифры.

Бытует мнение, что изменение климата беспокоит просвещенную Европу и прогрессивную Америку, но не архаичную Россию. И такое мнение, увы, возникает не на пустом месте. Очевидно, что одно из самых неприятных последствий изменения климата — природные катастрофы и одна из самых страшных катастроф — лесные пожары.

Отношение к изменению климата и к решению проблем, связанных с его последствиями со стороны российских властей, настолько странное, что постоянно хочется спросить, что это — идиотизм или диверсия. Такое мнение складывается, к примеру, после заявлений Госдумы о том, что лесные пожары тушить нецелесообразно из-за «превышения затрат над возможным ущербом». Ущерб мягко говоря не малый, русский лес горит миллионами гектаров.

В 2019 году в России сгорело более 13 миллионов гектаров леса. Эта цифра с трудом укладывается в голове. Это три Швейцарии или четыре с половиной Бельгии. И это не какой-то необычный год, посмотрите на график сгоревших лесов в результате лесных пожаров за последние годы. Тенденция очень тревожная, с 2016 года территория выгоревших лесов увеличилась в четыре раза. Выводы из сложившейся ситуации руководство страны делает в лучших традициях Кафки. Путин предложил уменьшить зону контроля вдвое и оставлять очаги огня непотушенными. Потому что «потушить такой пожар — хоть золотом его закидывай», заявил президент РФ.

Но считать, что вся страна сошла с ума и не осознает проблем, связанных с изменением климата, несправедливо. Представьте себе, что почти 15 лет назад официальные российские климатологи предупреждали о последствиях изменения климат в России.

В 2005 году Росгидромет выпустил свой первый доклад о ситуации с изменением климата в России. Росгидромет — организация абсолютно официальная, это Федеральная служба по мониторингу окружающей среды. И они честно предупредили, что изменение климата в нашей стране происходит много быстрее, чем в целом по планете, причем незначительное на первый взгляд повышение средней температуры приводит к массе неприятных последствий: резкому росту количества наводнений, ураганов, пожаров и прочих стихийных бедствий.

В своем втором докладе Росгидромет подсчитал, что в России скорость изменения климата в два с половиной раза выше средней по планете: температура повышается на 0,41 градуса за десять лет. Снижения темпов потепления на территории страны нет. А это значит, что острота проблемы и последствий изменения климата для нашей страны в два с половиной раза острее, чем для других стран.

Почему же в России так быстро идет изменение климата? Ученые объясняют это тем, что процессы, происходящие в глубинах океанов, замедляют изменение климата, а Россия — континентальная страна, и на нее эти благотворные океанические процессы не распространяются. Увы, нашей многострадальной родине не повезло не только с властями, но и с географическим положением.

Российские климатоги доказали, что главная причина изменения климата — человеческая деятельность, а именно — сжигание ископаемого топлива: нефти, газа и угля. Концентрация углекислоты в атмосфере растет с каждым годом, и это полностью подтверждается измерениями на территории России.

Получается что российская власть, продолжая выстраивать экономику на продаже углеводородов, обрекает Россию на природные катастрофы. И страшно то, что российские власти не слушают собственную федеральную службу — Росгидромет и не только не предпринимают никаких попыток снизить объемы добычи углеводородов, но и, напротив, активно планируют их увеличение.

Так Газпром, который по данным Carbon Disclosure Project (CDP) является вторым мировым производителем парниковых газов в мире, отнюдь не собирается снижать опасную эмиссию, а, напротив, планируют к 2035 году увеличить добычу газа на 5-20%, до 757-875 миллиардов кубометров в год.

Но по-настоящему разрушительны планы российских властей увеличить добычу климатически ужасного угля. Министр энергетики Александр Новак утверждает, что за последние десять лет добыча угля в России выросла более чем на 30%, до 440 миллионов тонн, и сейчас страна стала третьим производителем угля в мире. За тот же период инвестиции в отрасль выросли на 150%. И добыча угля будет расти до 670 миллионов тонн в год в течение следующих 15 лет.

Показательно, что российские власти находят деньги на инвестиции в угольную отрасль, которая напрямую способствует эмиссии парниковых газов, изменению климата и росту климатических катастроф, в том числе лесных пожаров, а на тушение этих самых пожаров денег нет.

Печально, что российские власти не слушают собственную Федеральную службу Росгидромет, которая провела анализ и выяснила, что практически во всех регионах России есть возможности для развития возобновляемой энергетики. Переход на возобновляемую энергетику позволил бы снизить негативные последствия от изменения климата а, следовательно, климатические катастрофы не были бы так разрушительны для России.

Но вместо того, чтобы прислушаться к разумным голосам российских климатологов, власть предпочитает архаичную конспирологию. В мае этого года принята новая доктрина энергетической безопасности страны. В документе говорится, что международные усилия по борьбе с изменением климата угрожают положению России как энергетической сверхдержавы. И что международные усилия по переходу к «зеленой экономике» следует рассматривать как внешнеполитический вызов.

Картина получается довольна мрачная: климат в России меняется с катастрофической скоростью, последствия мы ощущаем с каждым годом все сильнее, а власти способствуют ухудшению ситуации с изменением климата и впадают в маразм.

Но есть и хорошая новость. Благодаря климатической катастрофе российское гражданское общество начало пробуждаться. Летом 2010 года в Москве и во многих других регионах России начались сильные лесные пожары, власти самоустранились от решения проблемы. Люди вынуждены были самоорганизовываться и без помощи государства тушить пожары, помогать пострадавшим.

В разгар лесных пожаров власти начали вырубать Химкинский лес под трассу Москва — Санкт-Петербург. Это было поистине издевательское решение в момент, когда люди задыхались от дыма. К этому моменту мы боролись за сохранение Химкинского леса более пяти лет и организовали одно из первых гражданских экологических движений. Возмущение людей ситуацией с вырубкой леса и лесными пожарами было настолько велико, что общими усилиями удалось собрать на митинг в Москве 5 000 человек. Для 2010 года это был рекорд, и впервые в истории современной России президент (тогда это был Медведев) вынужден был обратить внимание на протест, он приостановил на время вырубку леса. Это было важно для гражданского общества. Люди поняли, что властям можно и нужно говорить «нет».

Теперь таких гражданских движений, как наше в защиту Химкинского леса, сотни по всей стране. Часто люди противостоят последствиям изменения климата на местах и заставляют власти обратить внимание на эти проблемы, даже не осознавая этого, они просто борются за нормальную благоприятную среду для себя и своих детей.

Иногда складывается впечатление, что у российских властей есть запасная планета, куда они улетят в случае глобальной климатической катастрофы. Надежд на то, что российские власти прозреют нет, но есть надежда, что граждане заставят их решать вопросы с последствиями изменения климата.

Евгения Чирикова, M.News