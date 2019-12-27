«Золотые земли»: что не так с коттеджными поселками на Минском море 5 27.12.2019, 10:09

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Фото: onliner.by

Мечта или головная боль?

За последние 10—15 лет берега Минского моря обросли сотнями новых коттеджей. Как бы ни развивались другие направления, а жителей города все-таки тянет к большой воде. Мы побывали в некоторых поселках курортной зоны и посмотрели, что представляют собой эти жилые массивы: почем сегодня земля, в какую цену обходятся инженерные сети, в каком стоянии дороги и социальная инфраструктура, пишет onliner.by.

Загорье, о котором мало кто знает

От Минской кольцевой автодороги до Загорья на машине доезжаешь за 15 минут. Эта деревня, расположенная у гребного канала, известна не так широко, как соседние престижные Лапоровичи, до которых всего 2 километра. Но если в Лапоровичах начальная цена участков на государственных аукционах стартует от 72 тыс. рублей, то в Загорье — от 16—30 тыс. При этом с коммуникациями в Загорье проблем никаких: есть электричество, газ, центральный водопровод. За пару минут на машине можно добраться до тихого места отдыха у воды. Единственная проблема дает о себе знать сразу при пересечении границы населенного пункта, где заканчивается асфальт. Впрочем, разбить подвеску будет трудно: дороги хоть и грунтовые, но сносного качества.

— Когда-то это была обычная деревня. Лет 15 назад власти пообещали жителям золотые горы: мол, будут у вас и газ, и дороги, только надо присоединиться к Заславлю. Многие местные потом об этом пожалели, особенно те, у кого были участки под огороды по 40—50 соток. В городе нельзя столько иметь. Государство забрало «излишки» и раздало земли под коттеджи, — рассказывает председатель кооператива «Заславское Загорье» Олег Чернушевич.

Землю в Загорье получали в основном очередники, в последние годы участки активно продавались на аукционах. В 2019-м с молотка ушло 11 участков. Цена продажи варьировалась от 30 088 до 69 501 рубля.

№ Дата Площадь, соток Инженерная инфраструктура Кол-во заявителей Начальная цена в рублях Цена продажи в рублях Цена продажи в долларах по курсу Нацбанка 1 04.01.2019 14,36 электричество, газ 2 28 917 32 000 14 687 2 04.01.2019 14,23 электричество, газ 1 28 655 30 088 13 809 3 04.01.2019 7,88 электричество, газ 12 15 868 49 801 22 857 4 01.03.2019 14,65 электричество, газ 4 29 501 56 500 26 421 5 17.05.2019 15 электричество, газ 2 30 405 53 864 25 786 6 17.05.2019 12 электричество, газ, водопровод 7 24 324 57 355 27 457 7 07.06.2019 11,93 электричество, газ, водопровод 3 24 182 65 000 30 966 8 02.08.2019 13,39 электричество, газ, водопровод 6 27 141 48 083 23 531 9 02.08.2019 12 электричество, газ, водопровод 3 24 324 69 501 33 997 10 13.09.2019 7,91 электричество, газ 5 16 034 37 806 18 221 11 13.09.2019 7,81 электричество, газ 6 15 831 37 328 17 990

— Раньше была такая хитрость: очередник мог получить и квартиру, и земельный участок. Многие ввязывались сразу в две стройки. Так до сих пор достроить и не могут. Пустых коробок у нас хватает. Выходит, не так уж и нужны были людям эти участки, — рассуждает Олег. — Какой же ты нуждающийся, если 6—7 лет не можешь заселиться?

Для подведения газа в деревне был создан кооператив, объединивший около 70 человек. По тем временам скидывались примерно по $2,5 тыс. Если сейчас приходит новый человек, ему надо заплатить кооперативу 5500 рублей за разрешение на врезку в газопровод. Еще где-то в районе 1000 рублей обойдется ввод газа в дом. Кстати, среди новичков желающих газифицировать участок не много. Считают, что после ввода АЭС отапливать дом электричеством выйдет дешевле.

За водоснабжение, электричество и дороги жители Загорья не платили, всеми этими благами их обеспечило государство. А вот организованно скинуться на асфальт или хотя бы на подсыпку дорог за все эти годы местные так и не смогли.

— Люди ждут, пока государство поможет. Государство нам должно — вот такая позиция все еще жива, — констатирует председатель кооператива. — Проблема еще и в том, что участки выставляются на аукционы как-то бессистемно — то в одном месте, то в другом. Нет такого, чтобы выделили сразу 10—20 участков на одной улице. Люди бы одновременно строились и решали вопросы с сетями и дорогами. А то мы вот с соседями скинулись на подсыпку, а на улице есть еще один непроданный участок. Через пару лет человек начнет строиться, и его техника разобьет всю дорогу.

«Полевой-2», где участки получали милиционеры

Между Загорьем и Лапоровичами есть небольшой коттеджный массив, въезды в который закрыты воротами. За забором видна будка охранника, установлены видеокамеры. Это садовое товарищество «Полевой-2», где в 2006 году участки выделялись сотрудникам МВД. Многие земельные наделы с постройками за это время были проданы, так что состав дачников претерпел сильные изменения.

«Полевой-2» совсем не похож на классический дачный кооператив. Участки здесь по 12—15 соток, их границы обозначены капитальными заборами — все как в современных коттеджных поселках, с той лишь разницей, что прописаться на даче нельзя, а газ и электроэнергия оплачиваются по максимально возможным тарифам. Несмотря на этот нюанс, участки в «Полевом-2» стоят недешево. Недавно два надела предлагались на аукционе: начальная цена — 25 тыс. и 29 тыс. рублей, плюс обязательство выплатить товариществу 18 347 рублей за инженерную инфраструктуру (подключение газа — за отдельную плату).

— Сильно повысилась кадастровая стоимость земли, — вдаются в ценообразование в местном товариществе. — Если в самом начале участок стоил в районе $3 тыс., то сегодня — $13,2 тыс. Это за 12 соток из расчета $1100 за сотку. И это просто голая земля. Дальше идет вопрос коммуникаций. Люди платили целевые взносы и все делали сами: две артезианские скважины, электричество, дороги. Только на дороги ушло $200 тыс. Инфраструктура, не считая газа, обошлась каждому члену товарищества примерно в $10 тыс. Понятное дело, что новые люди должны будут заплатить взнос, чтобы пользоваться всем тем, что было создано до них.

Для газификации поселка создавалось отдельное юрлицо и платились взносы. В среднем вышло примерно по $2,5 тыс. на человека. Но скидывались далеко не все. Кто-то держал участок на продажу, кто-то не хочет платить по повышенным тарифам и отдает предпочтение электроэнергии.

Лапоровичи, где дом Домрачевой и участок Депардье

Деревушка Лапоровичи на берегу Минского моря, где пустили корни знаменитые спортсмены, за последние годы снискала славу престижного места. Раньше здесь бесплатно раздавали землю очередникам, многодетным семьям, а сейчас участки стали штучным товаром. В этом году было продано только три, в прошлом — всего один.

№ Дата Площадь, соток Инженерная инфраструктура Кол-во заявителей Начальная цена в рублях Цена продажи в рублях Цена продажи в долларах по курсу Нацбанка 1 31.05.2018 15 — 2 70 000 82 600 40 841 2 03.05.2019 14,27 — 1 72 000 75 000 35 804 3 17.05.2019 14,97 — 7 72 000 115 957 55 511 4 07.06.2019 14,44 — 6 72 000 116 000 55 262

Если въезжать со стороны Заславля, Лапоровичи покажутся обычной деревней. Непривычно разве что обилие табличек со словом «Продается». Поиск объявлений в интернете выдает дивные результаты с хибарами под снос стоимостью свыше $100 тыс. В то же время на аукционе в этом году самый дорогой участок ушел с молотка за $55 511. Земля в Лапоровичах переоценена — это факт, в который отказывается верить большинство продавцов.

Со стороны Семково на холме громоздятся современные коттеджи и вьется свежая асфальтированная дорога. В этой части живут очередники и те, кому земля досталась на аукционах. Застройка получается пестрая и хаотичная: тут китчевый особняк со статуями в стиле Древнего Египта, там газосиликатная коробка, между ними долгострой и куча мусора. Кто как хочет, так и строит. Пожалуй, это большая проблема всех поселков, претендующих на статусность: отсутствие общего дизайн-кода и единых стандартов благоустройства как-то совсем не вяжутся с представлениями об элитном жилье.

— Газ обошелся примерно в $2 тыс., электричество — в $500, вода и канализация — свои. За асфальт ничего не платили. Повезло, но за каждым везением кто-то стоит, — улыбается один из новых местных жителей.

Действительно богато выглядит застройка двух кварталов, где построились титулованные спортсмены. В 2011 году участок на берегу получила Дарья Домрачева, ее соседями стали тренер по биатлону Андриан Цыбульский и биатлонист Сергей Новиков. Здесь же земельные участки достались футболистам Виталию Родионову и Александру Юревичу, а также бывшему тренеру БАТЭ Виктору Гончаренко.

По соседству с футуристичным особняком Дарьи Домрачевой и Уле-Эйнара Бьорндалена разворачивается новая стройка. Этот участок в 2014 году был выделен матери биатлонистки.

Следующий за стройкой участок выделялся в аренду Жерару Депардье. Будучи несколько лет назад в Беларуси, француз косил вместе с Лукашенко траву и выразил желание «пожить среди крестьян». По поручению президента участок под застройку был предоставлен актеру в аренду на 99 лет. Судя по увиденному нами, оседать в Беларуси Депардье пока не спешит.

Семково, где хотели строить резиденцию митрополита

Еще один «морской» поселок раскинулся к северо-востоку от Заславского водохранилища. За последние 10—15 лет к старой деревушке Семково примкнул коттеджный массив внушительных размеров. На снимке со спутника он напоминает огромный лабиринт, в котором можно заблудиться. Земля здесь дешевле, чем в Лапоровичах, правда, моря совсем не видно.

В этом году участки в Семково на аукционы не попадали, в 2018-м было продано два земельных надела, а в 2017-м — целых девять.

№ Дата Площадь, соток Инженерная инфраструктура Кол-во заявителей Начальная цена в рублях Цена продажи в рублях Цена продажи в долларах по курсу Нацбанка 1 28.07.2017 15 электричество, газ 7 45 000 78 500 40 401 2 11.08.2017 13,65 электричество, газ, водопровод 4 45 000 72 473 37 135 3 18.08.2017 10,3 — 1 40 000 42 000 21 673 4 25.08.2017 13,54 электричество, газ 3 45 000 62 000 32 066 5 15.09.2017 12,9 электричество, газ 3 43 000 71 000 36 509 6 13.10.2017 12,46 электричество, газ 6 41 000 73 500 37 353 7 10.11.2017 12,26 электричество, газ 7 40 000 64 420 32 247 8 01.12.2017 10,76 электричество, газ 8 25 000 78 461 38 991 9 29.12.2017 9,2 электричество, газ 5 20 000 54 500 27 627 10 19.01.2018 9,7 — 1 21 000 22 000 11 062 11 19.01.2018 10,4 — 1 22 000 23 100 11 589

Некоторые кварталы усадебной застройки давно обжиты, другие все еще выглядят как вечная стройка. А в целом ситуация та же, что и в Лапоровичах: все строят на свой лад и вкус.

— Мы скидывались по 1700 рублей с участка, — говорит о затратах на подключение газа житель улицы Школьной. — Соседи с Тепличной собирали по 2200 рублей, а на Полевой — по 4000, потому что их там семь человек, а расстояние очень большое — почти 3 километра труб. Здесь нет общей для всех суммы — так люди решили. Сейчас у нас новый сосед на улице, тоже хотел газ подключить, вступил в наш кооператив и заплатил 1700. Так ему в Мингазе еще 11 тыс. рублей насчитали за проект, подключение, котел и так далее. Он вернулся и говорит: нет, ребята, верните мои 1700, буду электричеством греться.

Семково — местечко с историей. Жители поселка предлагают нам взглянуть на местную достопримечательность — руины дворцово-паркового комплекса последнего минского воеводы Адама Хмары. Роскошный дворец был построен в период с 1775 по 1780 годы под руководством архитектора из Италии. По бокам симметрично располагались два флигеля, а у подножия дома на трех террасах простирался парк во французском стиле. Когда-то в этих стенах гостил последний король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский. Теперь здесь полная разруха.

Около десяти лет назад усадьба начала было оживать. В деревне ходят слухи, что здесь хотели строить резиденцию митрополита Павла, но так и не начавшаяся стройка завершилась громким скандалом.

— На самом деле резиденция была лишь идеей, в которую вряд ли верил даже сам митрополит, — рассказал нам экскурсовод Павел Королев. — В 2011 году комплекс вместе с закрытым домом-интернатом передали обществу «Родители и учителя за возрождение православного образования». Работами руководил Владимир Грозов из «Издательства Белорусского экзархата». Он сделал многое для этого места, начал ремонт интерната, законсервировал руины, хотел со временем перевезти сюда издательство. Но после финансовой проверки было возбуждено уголовное дело, и на этом все закончилось. Жаль, что с тех пор ни государство, ни инвесторы не проявили интереса к усадьбе. Пропадает удивительное место, а многие жители коттеджей о нем даже не знают.

Что не так с социальной инфраструктурой

Комфортно ли сегодня живется в поселках у Минского моря? Мнения будут разные, но есть факты, с которыми приходится считаться. Социальная инфраструктура курортной зоны водохранилища не была рассчитана на бум коттеджного строительства. За последние 10—15 лет на побережье появились сотни новых домов, жители которых продолжают оставаться полностью зависимыми от Минска. И если ребенка детсадовского возраста можно без особых проблем возить в Минск, то школьникам постарше приходится сложнее. Кружки, спортивные секции — чтобы всюду успеть, нужен личный водитель.

— В детский сад очередь такая, что дети попадают в возрасте 4 лет, записываясь в очередь с рождения. Своей поликлиники в поселке нет, амбулатория — это такой домик, где работают терапевт, три медсестры, стоматолог и акушерка. Там же есть единственный аптечный киоск — он представляет собой шкаф с медикаментами возле регистратуры. Педиатра в амбулатории нет. Проходить узких специалистов мы ездим в областную поликлинику на улице Осипенко в Минске, а детский невролог есть только в Боровлянах. И еще одна головная боль — разбитая дорога со стороны Новинок, — рассказывает о проблемах Семково местная жительница по имени Татьяна. — Конечно, жители богатых коттеджей могут позволить себе и частную поликлинику в Минске, и личного водителя. Но у большинства такой возможности, к сожалению, нет.