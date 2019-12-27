В Черногории вспыхнули протесты из-за закона о религии 27.12.2019, 10:52

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Оппозиция блокировала дороги и мосты по стране.

В Черногории дебаты относительно закона о свободе вероисповедания проходили в напряженной обстановке.

Как сообщает Радио Свобода, сторонники оппозиции, возглавляемые священниками Сербской православной церкви (СПЦ), в течение дня протестовали и блокировали пути и мосты в Подгорице и еще нескольких городах страны.

Ночью полиция задержала 14 депутатов от оппозиционного Демократического фронта, которые стремились не допустить голосования за закон.

Несколько сотен демонстрантов утром 27 декабря приостановили протест неподалеку здания парламента и собрались в центральном храме в Подгорице.

В то же время, несмотря на протесты, закон о свободе вероисповедания был принят. Документ поддержали 45 депутатов из 81.

Документ предусматривает, что все религиозные объекты и земли на территории страны, построенные (или переданные государством) до 1 декабря 1918 года, признаются государственной собственностью.

Оппозиция и иерархия Сербской православной церкви считают, что из-за этого закона церковную собственность заберут и передадут их Черногорской православной церкви, которую Сербская не признает.

Патриарх СПЦ Ириней перед голосованием принял лидеров черногорской оппозиции и дал им благословение на все виды протеста.

В свою очередь премьер-министр Душко Маркович по требованию оппозиции встретился с митрополитом Амфилохием, главой СПЦ в стране, и заверил его, что новый закон не направлен против церкви.

Президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в продвижении просербской политики в стране и стремлении подорвать ее государственность.

Сербская православная церковь является ведущей религиозной организацией в Черногории.