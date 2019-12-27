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Леонида Кулакова задержал ОМОН

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  • 27.12.2019, 10:58
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Леонида Кулакова задержал ОМОН

Активиста «Европейской Беларуси» ждет сразу три суда.

Утром 27 декабря ОМОН задержал активиста "Европейской Беларуси" Леонида Кулакова.

Люди в штатском схватили активиста возле суда Первомайского района и увезли на синем микроавтобусе в Партизанский РУВД города, где составили протокол за участие в акции против интеграции с РФ, которая прошла 20 декабря. Об этом пресс-службе "Европейской Беларуси" сообщила его подруга Майя Наумова.

Сегодня в суде Первомайского района Минска должны были пройти сразу два суда над активистом, которого обвиняют в нарушении ч.3 ст. 23.34 КоАП РБ за участие в акциях 7 и 8 декабря. Теперь к двум судебным процессам добавился третий за акцию 20 декабря.


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