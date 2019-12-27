WP: Трамп рассматривает кандидатуру нового госсекретаря США 4 27.12.2019, 11:25

Дональд Трамп

Майк Помпео может покинуть пост.

Президент США Дональд Трамп ищет нового кандидата на пост госсекретаря в случае, если Майк Помпео решит баллотироваться в Сенат.

Об этом говорится в публикации The Washington Post.

Хотя Помпео официально заявляет, что не будет баллотироваться на следующих выборах в Сенат, приближенные к нему люди говорят, что он еще не принял окончательное решение.

В Помпео есть достаточно времени, чтобы это сделать: дедлайн подачи заявок истекает в июне. Лидер большинства Сената Митч Макконнелл хочет, чтобы Помпео решился вступить в гонку в Сенат в Канзасе, поскольку опасается, что известный республиканский политик Крис Кобач может проиграть кандидату от демократов.

Помпео также рассматривает возможность баллотироваться в президенты в 2024 году и выигрыш сенаторских выборов может стать дополнительным козырем для него.

Чаще всего преемником Помпео называют советника по национальной безопасности Роберта О’Брайена. Источники говорят, что он нравится Трампу, также о нем положительно отзывается Помпео.

Еще одним претендентом является министр финансов Стивен Мнучин, но у него могут возникнуть проблемы с утверждением в Сенате. Помпео и Мнучин, среди прочего, имеют отличные взгляды на внешнюю политику.

Также Трамп интересовался мнением чиновников о после в Германии Ричарде Гренелле. Его кандидатура противоречивая и утверждение в Сенате может быть проблематичным.