«Все было, как в кино»: очевидцы рассказали подробности о крушении самолета в Казахстане 4 27.12.2019, 9:50

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Фото: Владимир Третьяков / AP

Лайнер два раза поднимался и терял высоту.

Пассажирка самолета авиакомпании Bek Air, потерпевшего крушение в Казахстане, рассказала порталу Tengrinews.kz о происшествии, сообщает РБК.

Она сообщила, что лайнер должен был взлететь в 07:05 по местному времени (04:05 по Минску), однако вылет задержали. Женщина рассказала, что самолет два раза поднимался и терял высоту.

По ее словам, лайнер «криво летел». Женщина отметила, что затем она услышала громкий звук, удар и грохот. «Все было как в кино: вопли, крики, плач людей», — сказала она.

Пассажирка сообщила, что вышла из воздушного судна по его крылу. Она добавила, что вокруг кричали о том, что самолет может взорваться.

Другой пассажир, Аслан Назаралиев, рассказал, что, после того как лайнер начал набирать высоту, его крылья стали раскачиваться, передает zakon.kz. По его словам, после этого самолет упал. Назаралиев сообщил, что пассажиры вылезали из лайнера по обледеневшему крылу через иллюминатор. Он также отметил, что спасатели долго добирались до места происшествия, поэтому пассажиры сами помогали друг другу выходить из воздушного судна.

Самолет Fokker-100 должен был выполнить рейс Алма-Ата — Нур-Султан. По данным аэропорта, он упал в районе поселка Альмерек. Всего на борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. По предварительным данным, россиян среди них не было.

В результате авиакатастрофы погибли 14 человек и еще 35 пострадали. Авиакомпания Bek Air приостановила работу до выяснения обстоятельств крушения самолета.