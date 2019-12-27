Противостояние Азаренко и Ли На вошло в топ-10 лучших за десятилетие 1 27.12.2019, 11:59

Виктория Азаренко

ВТА составила рейтинг десяти лучших теннисных противостояний второго десятилетия 21-го века.

В топ попало противостояние белоруски Виктории Азаренко и китаянки Ли На, передает pressball.by.

Соперницы, в частности, встречались в финале Australian Open-2013 — белоруска тогда защитила свой титул.

10. Серена Уильямс (США) — Каролина Плишкова (Чехия) — 2:2

9. Симона Халеп (Румыния) — Элина Свитолина (Украина) — 5:5

8. Мария Шарапова (Россия) — Ли На (Китай) — 5:4

7. Наоми Осака (Япония) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 0:3

6. Виктория Азаренко (Беларусь) — Ли На (Китай) — 6:3

5. Петра Квитова (Чехия) — Агнешка Радваньска (Польша) — 7:5

4. Серена Уильямс (США) — Мария Шарапова (Россия) — 15:0

3. Каролина Плишкова (Чехия) — Ангелик Кербер (Германия) — 7:5

2. Мария Шарапова (Россия) — Симона Халеп (Румыния) — 7:2

1. Серена Уильямс (США) — Винус Уильямс (США) — 5:2