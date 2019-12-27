Нищета державных психопатов 3 Алексей Мельников

27.12.2019, 12:04

Алексей Мельников

Власти России не могут предложить ничего, чтобы заставить США отменить санкции.

"Мощь", явленная МИДом на пощечину американских санкций по "Северному потоку-2" производит впечатление.

Вместо энергичного, мускулистого, быстрого ответа – очередное остолбенение, затем вялые тычки ватными руками и теоретическое обозначение будущих ударов по Америке.

Замминистра Сергей Рябков говорит: "Ответ будет найден, он может быть в форме расширения наших стоп-листов на въезд в Россию …" Да-да. "Треугольник будет выпит, будь он хоть параллелепипед, будь хоть куб, едрена вошь"!

Кроме того, по мнению Сергея Рябкова, реагировать следует "взвешенно, без ущерба для себя, но так, чтобы с той стороны, что называется, почувствовали, что это не остается без реакции". Как будто воблу тщательно разжевывают или чебурек в заведении на Сухаревской, добавляя пива в рот по ходу дела.

Так реагируйте. Кто мешает? Учитывая, что санкции Соединенных Штатов введены "не вдруг", подобная мечтательность непонятна – ответ мог быть подготовлен заранее и предложен немедленно.

Но суть дела в том, что власти России не могут предложить ничего серьезного, способного заставить прагматичные Соединенные Штаты отменить свои санкции.

Наша страна слаба экономически, отстала в технике. Возможностей для того, чтобы стать глобальной державой у нее нет. И ситуация для России будет только ухудшаться. Это совершенно очевидно.

Экспансия, которую Путин постарался осуществить, начиная с мюнхенской речи 2007 года, и завершая нападением на Украину в 2014-м, только ухудшила положение, втянув слабую Россию в противостояние с заведомо более сильной группой стран. Если отдаление от Запада кому и выгодно, так только "китайским товарищам".

Отсутствие результата (изменение политики западных страны) от различных российских "контрсанкций", могло привести российские власти к пониманию, что внешнюю политику следует изменить радикально. Решительно отрезать все лишнее, сделать ее, инструментом технологического и экономического развития страны.

Ни цапнутый Крым, ни царапнутое удержание других захваченных украинских земель, равно как и намерение Путина проводить политику "ограниченного суверенитета" для ряда стран, не стоят ничего перед угрозой окончательной деградации России.

Вся эта бравада с захватами – кровавая, ненужная, глупая мишура, совершенно не соответствующая реальным возможностям страны. Не говоря уже об аморальности и преступности этих действий. Нет. Иначе – в первую очередь аморальность и преступность, а затем прагматический расчет. На первом месте – мораль и право.

"К сожалению, эти циклы применения к нашим юридическим и физическим лицам разного рода ограничений под совершенно надуманными предлогами и на незаконных основаниях - эти циклы продолжаются" - говорит заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков о возможных новых американских санкциях.

Если что и вызывает сожаление, то это неумение и нежелание властей России правильно поставить то, что важно для развития страны.

Поэтому вместо того, чтобы выдумывать чепуховые ответные меры, меняйте политику.

Это можно было бы посоветовать вменяемым властям, но не старым державным психопатам с бессрочной пропиской в Кремле.

Алексей Мельников, Livejournal