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Леонида Кулакова арестовали на 10 суток

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  • 27.12.2019, 12:15
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Леонида Кулакова арестовали на 10 суток
Леонид Кулаков

Активиста «Европейской Беларуси» осудили за акцию против интеграции с РФ.

За участие в акции против «углубленной интеграции», которая прошла в Минске 8 декабря, активисту гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леониду Кулакову присудили 10 суток ареста.

На активиста был составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП. Приговор выносила судья Лейковская, сообщает spring96.org.

Как рассказал Леонид Кулаков правозащитникам, после задержания сотрудники милиции отвезли его в Партизанский РУВД, где составили протокол за участие в акции против интеграции с Россией 20 декабря. Сегодня же ожидается суд за участие в акциях 7 и 8 декабря.

Активист «Европейской Беларуси» проведет Новый год на Окрестина, как и лидеры гражданской кампании Евгений Афнагель и Максим Винярский, а также сопредседатель БХД Павел Северинец.


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