В новом году нас ждут интересные события 11 27.12.2019, 12:33

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Беларусь может избавиться от Лукашенко.

Активист гражданской кампании «Европейской Беларуси» и блогер Андрей Войнич подвел для пресс-службы кампании итоги уходящего 2019 года и рассказал, чего ждать в новом году.

«Подходит к концу год, который для Беларуси стал знаковым, причем по всем векторам - политически, морально, финансово и даже исторически.

В 2019 году было много событий, которые определят наш дальнейший путь - прошли позорные голодные игры, «выборы», торги независимостью, и везде народ показал свое истинное отношение как к сами мероприятиям, так и к режиму Лукашенко.

Люди массово выходили на акции протеста, ситуация показала, что народ выходит сам, говорит открыто и без страха.

Мы, белорусы, показали, что МЫ есть, что мы можем говорить. Но что самое важное, так это то, что мы хотим остаться белорусами.

Впереди новый год, нас ждут интересные события, думаю он не будет обычным в политическом плане, потому что Беларусь восстала.

Причем это слово можно трактовать в двух вариантах - восстала из забытия, восстала против диктатуры, и на колени больше падать не собирается.

Белорусский народ громко заявил, что мы - не рабы, и этого уже не изменить.

Думаю в новом, 2020 году Лукашенко уже не будет, как это произойдет - вопрос открытый, но это неизбежно. Люди устали терпеть его, его выходки и его банду», - сказал активист.