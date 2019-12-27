Россия объявила о планах выйти из сделки ОПЕК+ 27.12.2019, 12:48

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Впрочем, само участие РФ в сделке является профанацией.

Россия в 2020 году будет рассматривать возможность выйти из соглашение со странами ОПЕК, в рамках которого крупнейшие нефтедобывающие страны договорились сократить добычу, чтобы не допустить избытка предложения и поддержать цены на «черное золото», передает finanz.ru.

Сделка ОПЕК+, которая была впервые заключена в конце 2016 года и с тех пор пять раз продлевалась, став первым скоординированным шагом России и Саудовской Аравии более чем за 20 лет, не будет вечной, заявил в пятницу глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

Решение сократить сократить добычу «показало свой положительный результат на протяжении 2017-2019 годов», констатировал Новак: «Впервые в истории страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились, и мы видим, что рынок хорошо реагирует на такие договоренности: и волатильность снизилась, и инвестиции в отрасль вернулись, и мне кажется, те цены, которые складываются на рынке, они удовлетворяют и потребителей, и производителей».

С уровней 27 долларов за баррель в начале 2016 года нефть Brent подорожала до 86 долларов на октябрь-2018. И хотя в 2019 году эти уровни повторить не удалось, цены остались между 60 и 70 долларов за бочку, несмотря на торговую войну Китая и США, первое с 2009 года сокращение мировой торговли и минимальный за 10 лет рост спроса на нефть.

Как бы то ни было, сокращения добычи - это «не вечный процесс», подчеркнул Новак.

«Нам нужно будет постепенно все равно принимать решение о выходе, для того, чтобы долю на рынке сохранить, и чтобы наши компании смогли обеспечивать и реализовывать свои проекты перспективные. Думаю, что это мы будем рассматривать, в том числе и в этом году», - добавил министр.

России нужно спешить реализовать оставшиеся рентабельные запасы нефти (их, по оценке Минэнерго, около половины) до тех пор, пока спрос на углеводороды в мире не начал падать, призывал в феврале председатель комитета ГосДумы по энергетике Павел Завальный.

Падение спроса, по оценке Минэнерго, произойдет уже в ближайшее десятилетие. «Прогнозируется замедление роста мирового спроса на нефть после 2025 года с возможным достижением пика спроса ранее 2030-х годов», - говорится в Энергостратегии-2035, которую ведомство опубликовало в четверг.

Впрочем, де-факто участие России в сделке ОПЕК+ является профанацией. В то время как страны картеля сократили добычу с 32 млн баррелей в сутки в 2017 году до 29,6 млн в текущем, российские нефтяники установили новый рекорд производства, сообщил Новак.

По итогам 2019 года добыча в РФ выросла на 0,7% - до 560 млн тонн, рассказал он. Обвести вокруг пальца ближневосточных партнеров помогла как удачная база сравнения (по сделке ОПЕК+ добычу надо сокращать относительно уровней октября-2018), так и прямое нарушение обязательств.

По данным Минэнерго, в течение года Россия лишь дважды выполнила свою квоту (сокращение на 228 тысяч баррелей в сутки), и то в месяцы, когда простаивал нефтепровод «Дружба», загрязненный хлором.