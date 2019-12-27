Александра Романовская стала лучшей спортсменкой года в Беларуси 27.12.2019, 12:58

Александра Романовская

Среди мужчин первенствовал Андрей Арямнов.

Названы лучшие спортсмен и спортсменка года в Беларуси. Фристайлистка Александра Романовская стала лучшей спортсменкой года в Беларуси. Среди мужчин первенствовал Андрей Арямнов, занявший общее пятое место.

Романовская в этом году стала чемпионкой мира в лыжной акробатике и выиграла этап Кубка мира в Москве. Суммарно она набрала 510 баллов. В традиционном опросе "Спортивной панорамы" принимал участие 91 журналист, каждый из которых назвал свою десятку лучших.

Второе место занял дуэт Марины Литвинчук и Ольги Худенко, которые выступают в гребле на байдарках. В их активе которых 456 очков. В этом году они выиграли все главные старты года — чемпионат мира и Европейские игры.

Отдна часть журналистов голосовала за них дуэтом, а другая — по отдельности, поэтому индивидуально они заняли еще и восьмое и девятое места. Если бы все голосовали за них парой или индивидуально, то первое место досталось бы именно гребчихам, отмечает tut.by.

Третьей стала лучшая теннисистка Беларуси Арина Соболенко, четвертой — пятиборка Ольга Силкина.

Пятое место занял тяжелоатлет Андрей Арямнов, который оказался лучшим среди мужчин.

Лучшим тренером стал Владимир Шантарович, лучшей игровой командой — сборная по пляжному футболу, неигровой — сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ.

В прошлом году лучшей спортсменкой года стала Анна Гуськова (фристайл), лучшим спортсменом — Владислав Гончаров (прыжки на батуте).