Народ против «его гвардии» 1 27.12.2019, 13:15

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Кадр из фильма "Народ и его гвардия"

Шесть историй 2019 года.

2019 год в России стал еще одним годом протестов – и против демонстрантов, недовольных действиями властей, широко использовались Росгвардия и полиция. Когда же в регионах происходили стихийные бедствия, реакция властей часто была не столь скорой, и люди полагались больше на помощь добровольцев.

Об этом «Радио Свобода» собрали несколько историй 2019 года.

Строительство в Шиесе, станции на границе Архангельской области и Республики Коми, полигона для вывоза мусора из Москвы вызвало протесты местных жителей, разбивших у станции лагерь и вступивших с властями во многомесячное противостояние.

В Москве в июне начались массовые акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, которому полиция подбросила наркотики. Марш 12 июня в День России был жестко разогнан.

Катастрофическое наводнение в Тулуне в июне унесло жизни десятков людей и уничтожило сотни домов. На помощь местным жителям отправилось множество волонтеров.

В середине лета в Москве начались массовые протесты с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в городскую думу. Власти жестоко разгоняли демонстрации и преследовали ее участников – так появилось понятие "московское дело".

Лесные пожары в Сибири в конце лета накрыли дымом огромные территории. Пожарным не хватало людей и техники – огонь тушили, среди прочего, ручными насосами, люди обвиняли власти в бездействии, а "когда уже все рассеялось", приехали волонтеры Народного фронта – показать, что есть те, кто "обычному народу помогает".

Якутский шаман Александр Габышев весной отправился пешком в Москву, чтобы "изгнать" Владимира Путина, которого считает "порождением темных сил". Сначала он шел в одиночку, но скоро появились последователи, поклонники, его известность стала расти. В результате он был задержан вооруженной полицией и отправлен обратно в Якутию.