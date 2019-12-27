В Беларуси прошла волна задержаний и судов над активистами 6 27.12.2019, 13:19

1,207

Большинство участников акций против «интеграции» с Россией получают большие штрафы.

27 декабря в Беларуси происходит очередная волна задержаний и судов над протестующими. Большинство участников уличных акций против «интеграции» с Россией, прошедших в декабре, получают большие штрафы, сообщает spring96.org.

Как информируют правозащитники, активист "Европейской Беларуси" Леонид Кулаков осужден на 10 суток административного ареста. Новый год он встретит за решеткой. К тому же Кулакова оштрафовали на 1275 рублей. Также 1275 рублей штрафа получила Майя Наумова, по 765 рублей — Галина Логацкая, Андрей Рогов, Юрий Губаревич и Петр Маркелов, по 637,5 рубля — Денис Юркевич, Денис Красочка и Антон Жилко.

Суд над Вячеславом Сивчиком перенесен на неопределенный срок, поскольку он находится за границей.

Известно о задержании одного из лидеров КХП-БНФ Алеся Чехольского. В Гомеле задержали блогера Сергея Тихоновского, в Минске — блогера Владимира Цыгановича. Накануне в столице задержали активиста Legalize Belarus и "Молодежного блока" Станислава Шашка.

Участников антиинтеграционных акций массово судили и в четверг. Большинство также получали штрафы. 15 суток ареста отбывает Павел Северинец, 5 суток — Алена Толстая.