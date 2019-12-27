Население России резко сокращается 2 27.12.2019, 13:27

Темпы естественной убыли выросли в два раза.

Росстат ухудшил прогноз по численности населения России вопреки нацпроекту «Демография», который требует остановить естественную убыль и на который в бюджете заложено 4 триллиона рублей на ближайшие пять лет, пишет finanz.ru.

Вплоть до 2027 года в стране будет умирать людей больше, чем рождаться, причем процесс сползания в демографическую яму будет ежегодно ускоряться, следует из обновленной оценки Росстата, опубликованной в четверг.

В 2017 году естественная убыль населения в стране составила 135,7 тысячи человек, в прошлом - 224,6 тысячи, а в текущем стала рекордной за 11 лет - 259,6 тысячи только за январь-октябрь.

План реализации национальных целей развития, подписанный в мае премьером Дмитрием Медведевым, требует снизить скорость вымирания вдвое к 2020 году (127,4 тысячи), а 2024-му - полностью ее остановить (в план заложен прирост на 1 тысячу).

Но находящийся в ведении правительства Росстат в реалистичность нацпроекта «Демография», похоже, не верит. В базовый сценарий прогноза он закладывает двукратное ускорение естественной убыли к 2027 году - до 583,5 тысячи человек в год.

Если прогноз сбудется, это будет рекордная скорость вымирания страны с начала 2000х.

Средний вариант прогноза, который традиционно считается наиболее реалистичным, «предполагает, что 2022 по 2028 годы будут в наибольшей степени ощущаться последствия "демографических провалов" сороковых, а также восьмидесятых и девяностых годов XX века», пишет Росстат в комментарии.

Постепенное снижение естественной убыли, согласно прогнозу, станет возможно после 2028 года, когда в репродуктивный возраст вступит поколение «тучных лет» - люди, появившиеся на свет в результате временного скачка рождаемости, зафиксированного на фоне резкого роста цен на нефть, уровня жизни и реальных доходов.

Прогноз по общей численности населения ухудшен во всех сценариях. Базовый предполагаетее снижение с нынешних 146,7 до 143 млн человек к 2036 году. Это на 1 млн меньше, чем Росстат закладывал в октябре.

В «низком сценарии», предполагающем, что «рождаемость будет падать, а миграционный приток будет уменьшаться», Россия потеряет 12,4 млн жителей за 18 лет: к 2036 году численность населения составит 134,3 млн человек (против 138,1 млн - в октябрьском прогнозе).

В «высоком сценарии» предполагается рост населения 150,1 млн человек (по прогнозу год назад предполагался рост в этом сценарии до 153,2 млн человек).

«Высокий вариант прогноза ориентируется на положительные изменения в миграционном и естественном движении населения, за счет увеличения суммарного коэффициента рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни», - констатирует Росстат.