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В Ивьевском районе охотник вместо кабана подстрелил напарника

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  • 27.12.2019, 13:30
В Ивьевском районе охотник вместо кабана подстрелил напарника
иллюстрационное фото Shutterstock

У 61-летнего мужчины тяжкие телесные повреждения.

Двое жителей Ивьевского района пошли на охоту на дикого кабана ночью 28 сентября. С собой у них не было охотничьих путевок и разрешений на добычу животного. Во время охоты один из мужчин случайно выстрел по своему знакомому: вдалеке увидел силуэт. Оказалось, что это не добыча, а его напарник.

Повреждения от огнестрельного пулевого ранения оказались тяжким телесным.

Когда осматривали квартиру обвиняемого, были обнаружены патроны для огнестрельного оружия.

- Они хранились в металлическом ящике с боеприпасами к охотничьему гладкоствольному оружию, - уточняют в Следственном комитете.


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