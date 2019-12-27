Тейлор: Зеленский противостоит Путину лучше, чем Порошенко 27.12.2019, 13:39

Уильям Тейлор

По мнению американского дипломата, противостояние президентов Украины и РФ проходит на равных.

Украина при администрации президента Владимира Зеленского занимает более уверенную позицию в отношении президента РФ Владимира Путина, заявил глава посольства США в Украине Уильям Тейлор в интервью Зеркалу недели.

"Четыре телефонных разговора (с Путиным - ред.), личная встреча, противостояние в которых было, по крайней мере, на равных, создают впечатление, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось господину Порошенко", - считает Тейлор.