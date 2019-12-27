Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube 27.12.2019, 13:44

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Ролик был опубликован в июне 2009 года. Трек стал самым популярным в альбоме Nevermind.

Клип группы Nirvana на трек Smells Like Teen Spirit собрал больше миллиарда просмотров на YouTube. Об этом сами музыканты написали на своей странице в Facebook, передает korrespondent.net.

Ролик оказался одним из наиболее просматриваемых клипов 90-х годов. Он был опубликован на платформе 16 июня 2009 года. С тех пор ролик посмотрели более миллиарда раз.

Песня Smells Like Teen Spirit оказалась самой популярной в альбоме 1991 года - Nevermind.

Кроме того, ролик был удостоен двумя премиями MTV Video Music Awards. Эксперты отмечают, что популярность этого трека помогла музыкантам обрести мировую известность.