Как будет работать метро Минска в новогоднюю ночь 27.12.2019, 13:54

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Опубликован график.

Собираясь в город на гуляния, не забудьте заранее подготовить план отступления. Минский метрополитен опубликовал информацию о своей работе в праздничные дни. Традиционно предусмотрели возможность новогодних катаний почти до утра, передает onliner.by.

1 января 2020 года с 00 часов 00 минут до 4 часов 15 минут интервал движения поездов составит 6 минут на каждой линии.

Станции «Немига» и «Октябрьская» будут закрыты на вход в 4 часа 15 минут. Все остальные станции будут закрыты на вход в 4 часа 00 минут.

31 декабря 2019 года — метрополитен будет работать по графику пятниц.

1, 2, 5, 6 и 7 января 2020 года — по графику воскресных дней.

3 января 2020 года — по графику будних дней.

4 января 2020 года — по графику пятницы.

Если не успели купить жетон, предусмотрена работа в новогоднюю ночь всех касс на станциях «Немига» и «Октябрьская», сообщает пресс-служба метро.