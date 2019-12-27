Сенсационные признания Гаравского: как долго подозреваемые будут на свободе? 22 27.12.2019, 14:11

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Тема исчезнувших оппонентов Лукашенко снова стала актуальной для Беларуси.

16 декабря журналисты Deutsche Welle опубликовали эксклюзивное интервью бывшего бойца СОБР, который участвовал в убийствах оппозиционеров в конце 90-х. Он рассказал о том, как происходили убийства и где похоронены тела политиков. Почему тема исчезнувших оппонентов Лукашенко снова стала важной в Беларуси? Издание binkl.by разбиралось в этом вопросе.

О чем интервью?

Юрий Гаравский — бывший боец СОБР (спецотряд быстрого реагирования), попавший в него после срочной службы весной 1998 года. В интервью он заявил, что участвовал в похищении и убийствах экс-министра МВД Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского.

По словам Гаравского, все приказы на похищения и убийства отдавал Дмитрий Павличенко (подполковник, создатель СОБР) в устной форме. Никаких приказов, рапортов, фото- и видеоматериалов о задержании оппозиционеров нет.

Мужчина в подробностях рассказал, как происходили похищения, куда вывозили политиков и где они захоронены. По словам Гаравского, все убийства совершил именно Павличенко. Подполковник стрелял из бесшумного пистолета ПБ (такой используется для исполнения смертных приговоров).

По словам бывшего начальника минского СИЗО №1 Олега Алкаева, «расстрельный пистолет» по приказу выдавался накануне тех дней, когда исчезли Захаренко, Гончар и Красовский.

Кто такой Юрий Захаренко?

Юрий Захаренко на первых президентских выборах входил в команду Лукашенко. После выборов тот сразу сделал его министром внутренних дел. Правда, на должности Захаренко пробыл недолго: в октябре 1995 года Лукашенко отправил министра в отставку. На этом дело не закончилось, и в 1996 году Захаренко был понижен в звании до полковника милиции и уволен из МВД якобы за «грубые финансовые нарушения и упущения в работе».

После этого Захаренко перешел на сторону оппозиции. Весной 1999-го он активно участвовал в организованной оппозицией кампании по выборам президента, входил в команду бывшего премьер-министра Михаила Чигиря, ездил по стране, организовывал группы по сбору подписей.

Как он пропал?

7 мая 1999 года Захаренко позвонил жене и сказал: «Скоро приду, грей ужин». Но домой так и не вернулся. По рассказам Гаравского, за бывшим министром несколько дней велась неприкрытая слежка. 7 мая за Захаренко выехало две машины: BMW 525 красного цвета и Opel Оmega темного цвета. С двух сторон к экс-министру подошли двое бойцов СОБР, предъявили документы и попросили сесть в автомобиль. Тут же со спины раздалось «Руки за спину!». Захаренко надели наручники и посадили на заднее сиденье «Опеля». Единственное, что сказал мужчина, было: «Сделайте так, чтобы не было больно».

Гаравский в интервью рассказал, что тело Захаренко кремировали в крематории напротив Северного кладбища в Минске. Спустя 30-40 минут из крематория вышел Павличенко с черным пакетом в руках и отправился в сторону Северного кладбища. Где именно захоронен прах — неизвестно.

Гончар и Красовский

Виктор Гончар, как и Юрий Захаренко, был в команде Лукашенко на первых президентских выборах в 1994 году. В 1996 году он возглавлял пост председателя Центризбиркома. После того как политик активно выступал против диктатуры Лукашенко во время ноябрьского референдума 1996 года (один из вопросов на референдуме касался превращения Беларуси в президентскую республику), лишился поста председателя ЦИК. На его место пришла Лидия Ермошина.

Активно поддерживал общественные организации, в том числе и политически независимые. Красовского и Гончара похитили 16 сентября 1999 года в Минске возле бани на улице Фабричной. Произошло это за три дня до расширенного заседания разогнанного Верховного совета 13-го созыва. На нем собирались принять решение об импичменте Лукашенко на основе собранных Гончаром доказательств нарушений Лукашенко законов Беларуси.

По словам бывшего бойца СОБР Гаравского, Гончара и Красовского вывезли на законсервированную военную базу возле Бегомля. Там политика и бизнесмена убили, а тела закопали в яму.

Следствия не было?

Было, но фактически ни к чему не привело. За многие годы официальное следствие не продвинулось. 5 ноября 2018 года Следственный комитет приостановил предварительное расследование по делу о безвестном исчезновении Гончара и Красовского «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». По этой же причине в январе 2019 года было приостановлено расследование об исчезновении Юрия Захаренко.

18 декабря следствие снова возобновили. Неужели никого не подозревали? В отчете лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» основными подозреваемыми в деле о похищениях и вероятных убийствах Гончара и Красовского называют Александра Лукашенко, Виктора Шеймана (тогдашний глава Совбеза), Юрия Сивакова и Владимира Наумова (в разные времена — министры внутренних дел), Дмитрия Павличенко (тогдашний командир в/ч 3214) и Николая Васильченко (тогда — начальник Службы безопасности Лукашенко).

Во многом выводы правозащитников базируются на рапорте 2000 года генерал-майора Николая Лопатика главе МВД Владимиру Наумову, в котором тот называл исполнителем похищения полковника МВД Дмитрия Павличенко.

23 ноября 2000 года Павличенко даже арестовали. Основанием для задержания стал рапорт начальника СИЗО № 1 Олега Алкаева — об изъятии «расстрельного пистолета» накануне исчезновений Захаренко, Гончара и Красовского. Под подозрение попал и Виктор Шейман. В СИЗО Павличенко провел всего несколько часов и был выпущен по личному распоряжению президента. Через несколько дней своих должностей лишились генеральный прокурор Олег Божелко и председатель КГБ Владимир Мацкевич.

Что касается международного расследования, то в 2004 году спецдокладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Христос Пургуридес пришел к выводу, что Захаренко, Гончара и Красовского похитили и убили бойцы СОБР под командованием подполковника Дмитрия Павличенко с ведома руководства страны.

Такую версию разделяют правозащитники и родные пропавших, но доказать ее пока не удалось.

Получается, что все подозреваемые до сих пор на свободе?

Все верно. Дмитрий Павличенко в 2009 году ушел на пенсию. Виктор Шейман занимает должность управляющего делами Лукашенко, курирует белорусские проекты в Африке. Владимир Наумов отправлен президентом в отставку с поста министра МВД в апреле 2009 года по состоянию здоровья. Юрий Сиваков преподает в Академии управления при Лукашенко. Все они — фигуранты санкционного списка, которым запрещен въезд в Европу и США.

А что с Дмитрием Завадским?

Телеоператор российского канала ОРТ исчез 7 июля 2000 года. На тот момент ему было 27 лет. Рано утром 7 июля Завадский выехал в Национальный аэропорт Минск встречать друга Павла Шеремета. С тех пор оператора никто не видел. Машину обнаружили в аэропорту.

С 1994 по 1997 год Дмитрий Завадский работал оператором в команде Лукашенко, затем перешел на ОРТ. Вместе с Павлом Шереметом снял фильм «Чеченский дневник». По официальной версии следствия, работа в Чечне (Завадский рассказывал в интервью о белорусских спецназовцах, воюющих на стороне боевиков Чечни) и стала поводом для похищения и убийства телеоператора.

14 марта 2002 года Минский областной суд признал виновными в похищении Завадского офицеров спецподразделения «Алмаз» Валерия Игнатовича и Максима Малика (приговорены к пожизненному заключению), бывшего курсанта Академии МВД Алексея Гуза (25 лет лишения свободы), а также Сергея Савушкина (уже вышел на свободу). Казалось бы, виновные наказаны, но многие не верят в месть офицеров.

По версии независимого расследования, это рядовые исполнители. В качестве организаторов назывались все те же Виктор Шейман, Юрий Сиваков и Дмитрий Павличенко. Олег Алкаев в своей книге «Расстрельная команда» высказал предположение, что между Шейманом и Игнатовичем было заключено соглашение: тот сохраняет ему жизнь, а Игнатович взамен на это не рассказывает, где захоронено тело Завадского. Причина — поиск тела Завадского привел бы к обнаружению тел Гончара, Красовского и Захаренко.