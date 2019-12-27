Андрей Елисеев: Лукашенко сам себя загнал в эту ловушку 5 27.12.2019, 14:16

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Андрей Елисеев

Цугцванг для белорусских властей.

- В течение суток российская сторона среагировала на все основные переговорные вопросы и критику Лукашенко, высказанную в ходе интервью для "Эха Москвы": про 31-ю интеграционную "дорожную карту", нефть и газ, пишет политический аналитик Андрей Елисеев.

По поводу 31-й "дорожной карты": Лукашенко фактически заявил, что Дмитрий Медведев не в курсе позиций президентов и не по делу лезет со своей ненавистной "дорожной картой" про единую валюту и наднациональные органы. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выдал красноречивое опровержение:

"Нет, здесь мы не можем согласиться с Александром Григорьевичем, мы не считаем, что есть какая-то разность в заявлениях президента и председателя правительства".

То есть, Путин придерживается той же позиции, что и Медведев: после исполнения 30 "дорожных карт" по унификации законодательства практически во всех сферах и сдачи налогового суверенитета от Минска ожидается продвижение по финальной, 31-ой карте, со сдачей монетарного суверенитета и превращением в марионеточное государство.

Сообщение СМИ о том, что 31-ая "дорожная карта" может быть реализована лишь в 2023-2024 годах - слабое утешение для Беларуси. Собственно, она и не может стартовать ранее 2023-го, потому что до этого времени предполагается выполнение пакета из 30 "дорожных карт".

Странность заявления Пескова в том, что он назвал подписание "дорожных карт" формальным вопросом. Как бы то ни было, "дорожные карты" следуют из Программы действий по реализации предложений Договора о создании "cоюзного государства", парафированной в сентябре Медведевым и Румасом. Именно она должна быть вначале окончательно одобрена и подписана президентами, чтобы дать правовое обоснование старту конкретных действий по согласованным "дорожным картам".

С одной стороны, Лукашенко не готов подписывать ее в виде, содержащем отсылки к единой валюте и наднациональным органам в качестве следующего этапа "углубленной интеграции". С другой стороны, Кремль не давал зеленый свет заниматься выборочным подходом и односторонними правками. То есть, с правовой точки зрения вопрос до сих пор не разрешен и переговорная эпопея не завершена.

Лукашенко прекрасно понимает, что раз вопрос про 31-ю "дорожную карту" не снимается, то ввязываться в исполнение 30-и с унификацией законодательства - опасная ловушка. С другой стороны, он же сам принял эту игру год назад (да вообще 25 лет назад), и вот так просто "спрыгнуть" без серьезных политико-экономических последствий не получится. Но и "углубленная интеграция" по российским правилам от этих неумолимых последствий не спасает. Пат. Точнее, цугцванг.

Соглашение по газу: По итогам последней встречи в Санкт-Петербурге Лукашенко заявил, что во вторник "Газпром" определится с ценой газа для Беларуси. Однако в среду (сегодня) российская сторона заявила, что вопрос все еще обсуждается.

Какая вообще цена вопроса? В бюджет-2020 Минск заложил цену на уровне текущего года (127 долл за 1000 кубометров). Если Кремль поднимет ее до 152 долл (про такие планы упоминал Лукашенко), то 20 млрд кубов обойдутся Беларуси на 500 млн долл дороже - это даже больше, чем убытки от увеличения цены на нефть.

При этом Минск рассчитывал снизить цену на 2020-й хотя бы до 107 долл - именно такую цену он стал в одностороннем порядке платить за российский газ в 2016-ом году, пока вопрос не разрулили Путин и Лукашенко на личной встрече в апреле 2017-го через схему с "перетаможкой" 6 млн тонн нефти. В таком случае, на закупке 20 млрд кубов Минск сэкономил бы 400 млн долл. То есть, разница в стоимости газа на 2020-й при различных видениях Минска и Москвы достигает почти 1 млрд долл.

Нефть: глава "Транснефти" Николай Токарев назвал угрозы Лукашенко перейти на реверсные поставки "саудовской или американской нефти" через Польшу политическими, "потому что по экономике они не проходят". Это безусловно так - никакого экономического резона переплачивать сотни миллионов долларов за нефть у Минска нет. По крайней мере, до той поры, пока Россия готова поставлять нужные объемы нефти белорусским НПЗ, а Москва это под сомнение не ставила, хоть и не продлила схему "перетаможки" 6 млн тонн.

Летом белорусский посол (и де факто вице-премьер) Владимир Семашко пожаловался, что "мы не сможем пережить [российский] налоговый маневр", предполагающий постепенное повышение цены на российскую нефть. Неясно в таком случае, как Минск собирается пережить еще более высокие тарифы на транспортировку и цену саудовской нефти с суммарной разницей стоимости в сотни миллионов долл. Интересно, стартанет ли в ближайшие месяцы хотя бы казахстанский маршрут, который уже практически проработали.

Снова видно, что замена российского посла ситуацию принципиально не изменила. Михаил Бабич в своем стиле отреагировал бы по всем пунктам в публикации одного из прокремлевских СМИ. Вместо него претензии Лукашенко теперь парируют кремлевские пресс-секретари и представители профильных российских министерств и компаний; Бабич продолжает "заниматься" Беларусью из Москвы.

А нынешний посол Дмитрий Мезенцев играет роль "истинного дипломата", как и хотел Минск: предпочитает посещать культурные мероприятия и говорить только о хорошем, обязательно о неукоснительном соблюдении интересов обеих договаривающихся сторон. Но стало ли от этого легче белорусским властям?..