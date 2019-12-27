«При взлете самолет трясло, как будто по кочкам ехали» 27.12.2019, 14:26

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Пассажирка рухнувшего в Казахстане самолета рассказала новые подробности.

Утром 27 декабря в Казахстане при взлете рухнул пассажирский самолет. Из всех 100 человек на борту по меньшей мере 12 погибли, еще пять десятков человек в больнице. С одним из очевидцев крушения поговорили авторы телеграм-канала Mash.

Гульнара Кошенова была на борту самолета № Z2100 авиакомпании «Бэк Эйр», который следовал по направлению Алматы — Нур-Султан. По словам женщины, когда начался взлет, судно «трясло сильно, как будто кочки были».

«Потом начали немножко набирать высоту, начало еще сильнее трясти. И произошло какое-то столкновение. Я нагнулась, как [надо] по технике безопасности, а когда подняла голову, спереди был дым, плюс что-то белое все заслонило. <…> В тряске все начало падать, багаж или не багаж. В общем, крики… Кто-то выломал аварийную дверь и все выбежали».

По словам девушки, пострадавших вокруг очень много: «Дети были. Сломанные руки, ноги. Кровь. Все разбежались просто в шоке, потому что там сложно находиться. Понимаете, все люди в крови».

Как рассказала Гульнара Кошенова, сейчас на месте много скорых, а родственники ищут в списках имена своих близких и ждут какую-либо информацию.

«Мы звонили в 911, как все случилось. Аэропорт не знал даже, что все это произошло! Сначала приехали две [машины] секьюрити из аэропорта, потом пожарная. И только потом скорая, очень долго ее ждали. Было холодно, темно, ничего не видно, мы выбирались в сумерки. Потом, когда приехали пожарные и начали светить, мы увидели: нет части самолета».

По последним данным от ТАСС, на борту разбившегося самолета было 95 пассажиров и 5 членов экипажа. 12 человек погибли, еще 18 в тяжелом состоянии в больницах. Лайнер при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением (пожара от столкновения не произошло).

Полет выполнялся на Fokker 100, среднемагистральном самолете. До выяснения причин ЧП полеты на таких самолетах приостановлены. Также приостановлена работа и самой авиакомпании Bek Air.

Предварительную версию случившегося уже озвучил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

«Версии предварительные. <…> Дважды самолет коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы. Либо это ошибка пилота, либо технические причины», — отметил Скляр.