Белоруска в больнице: На окнах — черная плесень, а Лукашенко деньги тратит на хоккей

Белоруска в больнице: На окнах — черная плесень, а Лукашенко деньги тратит на хоккей11
- 27.12.2019, 14:35
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Крик души пациентки послеоперационной палаты.
Пациентка минского онкодиспансера Диана Ярмольчик рассказала нам об условиях, в которых находятся раковые больные, сообщает пресс-служба «Народной Грамады».
«Послеоперационная палата... На окнах — черная плесень. Когда мы задавали вопросы, как такое может быть, нам отвечали: «Ну, вы понимаете... Наверное, неправильно окна вставили».
Как такое возможно?! Послеоперационная палата с черной плесенью. Не можем установить в ней нормальные нормальные установить, и в то же время открываем в Олимпик-парке VIP-ресторан с прудиком и лебедями?! Тратим деньги на хоккейные матчи?!»