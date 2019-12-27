Белоруска в больнице: На окнах — черная плесень, а Лукашенко деньги тратит на хоккей 11 27.12.2019, 14:35

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Крик души пациентки послеоперационной палаты.

Пациентка минского онкодиспансера Диана Ярмольчик рассказала нам об условиях, в которых находятся раковые больные, сообщает пресс-служба «Народной Грамады».

«Послеоперационная палата... На окнах — черная плесень. Когда мы задавали вопросы, как такое может быть, нам отвечали: «Ну, вы понимаете... Наверное, неправильно окна вставили».

Как такое возможно?! Послеоперационная палата с черной плесенью. Не можем установить в ней нормальные нормальные установить, и в то же время открываем в Олимпик-парке VIP-ресторан с прудиком и лебедями?! Тратим деньги на хоккейные матчи?!»