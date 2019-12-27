Видеохит: Как звучит группа «Кино» спустя 30 лет 2 27.12.2019, 14:48

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Музыканты исполнили песню «Троллейбус».

Музыканты группы «Кино» выпустили новую версию песни «Троллейбус», пишет kommersant.ru.

Запись «Троллейбуса» приурочили к концертам «Кино» в Москве и Петербурге в 2020 году. Это будут первые выступления после смерти Виктора Цоя и распада группы в 1990 году.

В ролике показана репетиция в петербургской студии «Добролет», где встретились участники предстоящих концертов. В записи участвовали гитарист «Кино» Юрий Каспарян и басисты группы разных лет Александр Титов и Игорь Тихомиров. К ним присоединились участник проекта «Симфоническое кино» Олег Шунцов (ударные), композитор Игорь Вдовин (клавишные) и гитарист группы «Тараканы» Дмитрий Кежватов (ритм-гитара). Саунд-продюсер — Андрей Алякринский.

«Это довольно типичный «лайв из студии», мы этим видео как бы отвечаем на вопрос о том, как группа будет звучать на концертах в 2020 году», — сообщил сын Виктора Цоя и продюсер концертов Александр Цой. Он подчеркнул, что исполнители не пытались изменить музыку «Кино» и играли близко к оригиналу.

Юрий Каспарян и Игорь Тихомиров играют в ролике на инструментах времен оригинального «Кино». В ролике слышен голос самого Виктора Цоя — вокальная дорожка «Троллейбуса» была записана для французского альбома «Последний герой».

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