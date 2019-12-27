закрыть
27 декабря 2019, пятница, 17:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Белорусским добровольцам упростили механизм получения гражданства Украины

2
  • 27.12.2019, 14:59
  • 1,373
Белорусским добровольцам упростили механизм получения гражданства Украины

Решение принято на уровне Кабмина.

Кабинет министров Украины упростил механизм получения гражданства иностранцами-добровольцами. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в Telegram по результатам заседания правительства, сообщает УНИАН.

"Раньше добровольцы из других стран не имели возможность получить вид на жительство в Украине, которая является первым шагом для получения гражданства. Сейчас правительство утвердило соответствующий механизм", - отметил он.

Гончарук подчеркнул, что это решение правительства упрощает подачу документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции", которым урегулировано предоставление статуса участника боевых действий (УБД) добровольцам.


популярное за неделю

Мнение

Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип
Диктатура и диктаторы — не вечны
Диктатура и диктаторы — не вечны Ирина Красовская
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Дмитрий Бондаренко
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя Николай Статкевич