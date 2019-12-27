закрыть
27 декабря 2019, пятница, 17:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Доллар и евро снова растут в цене

  • 27.12.2019, 15:08
  • 1,803
Доллар и евро снова растут в цене

Курсы валют в Беларуси на сегодня.

С самого утра на Белорусской валютно-фондовой бирже без изменений. Американская и европейская валюты снова идут вверх: плюс, правда, не слишком ощутимый. Российский рубль при этом чуть-чуть ушел в минус, передает onliner.by.

Доллар с утра прибавил 0,16 копейки и пока торгуется на уровне 2,1000 белорусского рубля.

Евро подрос на 0,67 копейки, его покупают и продают за 2,3337 рубля.

Российский рубль подешевел на 0,07 копейки, его промежуточная стоимость составляет 3,3990 за сотню.

Вчера американская валюта прибавила 0,22 копейки, до 2,0984 белорусского рубля. Евро подорожал на 0,41 копейки, его итоговая стоимость составила 2,3268 рубля. Российский рубль подорожал на 2,64 копейки и торговался на уровне 3,3997 за сотню.


популярное за неделю

Мнение

Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип
Диктатура и диктаторы — не вечны
Диктатура и диктаторы — не вечны Ирина Красовская
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Дмитрий Бондаренко
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя Николай Статкевич