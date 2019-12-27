Доллар и евро снова растут в цене 27.12.2019, 15:08

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Курсы валют в Беларуси на сегодня.

С самого утра на Белорусской валютно-фондовой бирже без изменений. Американская и европейская валюты снова идут вверх: плюс, правда, не слишком ощутимый. Российский рубль при этом чуть-чуть ушел в минус, передает onliner.by.

Доллар с утра прибавил 0,16 копейки и пока торгуется на уровне 2,1000 белорусского рубля.

Евро подрос на 0,67 копейки, его покупают и продают за 2,3337 рубля.

Российский рубль подешевел на 0,07 копейки, его промежуточная стоимость составляет 3,3990 за сотню.

Вчера американская валюта прибавила 0,22 копейки, до 2,0984 белорусского рубля. Евро подорожал на 0,41 копейки, его итоговая стоимость составила 2,3268 рубля. Российский рубль подорожал на 2,64 копейки и торговался на уровне 3,3997 за сотню.