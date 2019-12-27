«Хай жыве Беларусь! Без тирана Лукашенко» 10 27.12.2019, 15:17

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Белорусские СМИ — о свежем номере журнала «Новое время».

Накануне журнал «Новое время» выпустил последний в 2019 году номер, разместив на обложке портрет правителя Беларуси Александра Лукашенко, у которого с губ стекает кровь.

Заглавный материал номера носит название Хай жыве Беларусь! Без тирана Лукашенко и посвящен расследованию преследований оппозиции со стороны белорусской власти.

Эта тема стала вновь актуальна в европейском информпространстве после того, как 16 декабря экс-боец спецотряда МВД Беларуси Юрий Гаравский признался, что участвовал в убийствах противников режима Лукашенко.

Публикуем подборку реакций белорусской прессы на обложку свежего номера журнала НВ.

The Village Беларусь: «Этим закрываем для себя въезд в Беларусь»: Украинский журнал поставил на обложку Лукашенко с кровью

«Вместо новогодней обложки на тему итогов года известный украинский журнал «Новое время» поставил фотографию Лукашенко со стекающей с губ кровью и подписью «Хай жыве Беларусь! Без тирана Лукашенко».

«Украинских журналистов впечатлила недавняя публикация Deutsche Welle с признанием экс-бойца СОБР Юрия Гаравского. „Новое время“ написал большую статью, для которой поговорил с белорусскими правозащитниками и оппозиционерами, представителями семей пропавших людей, Светланой Алексиевич и главредом «Хартии-97» Натальей Радиной».

«Хартия-97»: Новые свидетельства вскрывают истинный размах зверств режима Лукашенко. Украинские медиа — об истинном лице белорусского диктатора

«Признания экс-бойца спецотряда МВД Беларуси о его участии в убийствах оппозиционеров напомнили Европе об истинном лице бессменного белорусского правителя Александра Лукашенко, пишет известный украинский журнал «Новое время».

Еврорадио: Кровавый Лукашенко — на обложке украинского журнала «НВ»

«Украинский журнал «НВ» вышел с портретом Александра Лукашенко в образе вампира.

Главный редактор издания Виталий Сыч написал в Фейсбуке, что к такому решению редакция пришла после новых признаний о пропавших оппонентах белорусского главы. Речь об интервью бывшего спецназовца Юрия Гаравского на DW, который заявил, что служил в Специальном отряде быстрого реагирования (СОБР). Он признался, что был участником «эскадрона смерти».

Салiдарнасць: Обложка дня. Украинский журнал — об «истинном размахе зверств режима Лукашенко»

«Главный материал свежего выпуска журнала «Новое время» посвящен заявлениям экс-бойца спецотряда МВД Юрия Гаравского и похищениям в конце 90-х оппонентов белорусской власти.

В связи с отсутствием сильной реакции в обществе на заявления Гаравского журнал цитирует лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич: «Белорусское общество ведет себя так, будто его и нет».