Беларусь создает свой пункт контроля над качеством российской нефти 5 27.12.2019, 16:07

Его разместят на 106-м километре трассы нефтепровода «Унеча-Мозырь».

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в течение 2020 года построит собственную систему измерения количества и показателей качества нефти (СИКН) на 106-м км трассы нефтепровода "Унеча-Мозырь", сообщил первый заместитель генерального директора – главный инженер "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго., передает interfax.by.

"Концерн "Белнефтехим" поддержал наше предложение о строительстве на белорусском участке магистрального нефтепровода "Дружба" систем измерения количества и показателей качества нефти. В течение следующего года будет реализован первый этап проекта по установке СИКН на приеме нефти из Российской Федерации, это 106-й км трассы нефтепровода "Унеча-Мозырь", - сказал Вериго, которого цитирует корпоративное издание "Нефтяная магистраль".

Ранее сообщалось, что в октябре заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов анонсировал принятие соответствующего решения до конца года. "Такое решение сейчас в стадии принятия, мы ожидаем, что до конца года оно может быть получено", - сказал Сизов, отвечая на вопрос о сроках принятия решения о строительстве узла проверки качества нефти.

Он также отметил, что соответствующее решение "будет принимать непосредственно концерн "Белнефтехим", для этого не требуется решение правительства".

Ранее также сообщалось, что после нефтяного форс-мажора в апреле этого года Беларусь приняла решение о создании собственной системы оценки качества поступающей из РФ нефти. С 1 августа контроль осуществляется на ближайшей к границе с РФ линейной нефтеперекачивающей станции "Гомель" на нефтепроводе "Дружба".

Ситуация с поступлением из России загрязненной нефти внесла коррективы в подходы по обеспечению безопасной и надежной деятельности белорусской части нефтепровода "Дружба".

Вериго подчеркивал, что создание собственной СИКН "дало бы дополнительную гарантию безопасности, контроля количества и качества поступающей нефти".