WP: США ударят по высшему руководству и олигархам РФ в случае вмешательства в выборы 3 27.12.2019, 16:15

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Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Военные чиновники разрабатывают тактику информационной войны, которая может быть развернута против высокопоставленных российских чиновников и олигархов, если Россия попытается вмешаться в выборы президента США в 2020 году, пишет газета Washington Post (перевод - zn.ua).

Один из вариантов, рассматриваемый киберкомандованием США, будет нацелен на высшее руководство РФ и российскую элиту. Хотя, вероятно, не на президента Владимира Путина. Чиновники говорят, что такой шаг считался бы слишком провокационным.

Источники The Post говорят, что идея состояла бы в том, чтобы показать, что можно ударить по конфиденциальным личным данным, если вмешательство не прекратится. Но чиновники, которые говорили с газетой на условиях анонимности, отказались рассказать детальнее.

Президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник предупредил Россию о невмешательстве в выборы в США.

Президентские выборы запланированы на 3 ноября 2020 года. В них может быть избран 46-й президент США (в случае, если Дональд Трамп не будет избран на второй срок). Согласно Второй статье Конституции США, для избрания президентом Соединенных Штатов Америки лицо должно быть гражданином США по рождению, не моложе 35 лет, прожившим на территории страны не менее 14 лет.

Чаще всего кандидаты выдвигаются от одной из политических партий США в ходе праймериз - институт первичных президентских выборов, по результатам которых направляются делегаты на общенациональную партийную конвенцию, где должен быть определен единый партийный кандидат в президенты.