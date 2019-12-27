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Ирландия выдала рекордное количество паспортов перед Brexit

  • 27.12.2019, 16:33
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Ирландия выдала рекордное количество паспортов перед Brexit

Паспорта получили почти миллион граждан Великобритании.

Ирландия выдала рекордное количество паспортов в 2019 году, так как количество заявок от граждан Великобритании выросло вследствие неопределенности Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

По данным МИД Ирландии, в этом году было выдано более 900 000 паспортов и это на 7% больше, чем годом ранее.

Министр иностранных дел Саймон Ковно отметил, что "2019 стал еще одним успешным годом для паспортной службы".

В Ирландии наблюдался всплеск заявок на паспорта от британцев после голосования за Brexit. Люди, которые имеют бабушек и дедушка Ирландии или те, кто родился в Северной Ирландии, также имеют право на ирландский паспорт.


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