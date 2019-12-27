Снежная погода сохранится в Беларуси в выходные 27.12.2019, 16:44

Ожидается минусовая температура.

28 декабря в Беларуси прогнозируется облачная погода, сообщает Белгидромет.

Иногда ожидаются осадки — снег, мокрый снег, ночью по юго-востоку — с дождем. Местами прогнозируют налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог — гололедицу. Ветер будет северо-западный, порывистый, ночью и утром местами — сильный порывистый.

Температура воздуха в течение суток прогнозируется от -4 до +2.

В воскресенье, 29 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Ночью и утром местами пройдет небольшой кратковременный снег, днем будет преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер будет северо-западный, днем с переходом на юго-западный умеренный.

Ночью прогнозируется 2-8 мороза, при прояснениях — до 9-11 ниже нуля. Днем ожидается -1... -6.