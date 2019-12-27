Bild: Второй высланный из Германии дипломат также был агентом Путина 3 27.12.2019, 16:45

Он работал на российское ГРУ.

"Сколько еще военных шпионов президент России Владимир Путин скрывает в Германии под видом дипломатов?", - задается вопросом немецкий таблоид Bild (перевод – InoPressa).

4 декабря, в связи с убийством в Германии гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, совершенным 23 августа в Берлине, правительство ФРГ выслало из страны двух российских дипломатов. "Спустя 12 дней Bild идентифицировал одного из них, им оказался 35-летний Евгений Суцкий, агент российской военной разведки ГРУ. В месяцы до своей высылки он, среди прочего, пытался установить связи с партией ХДС, чтобы приблизиться к депутату бундестага, занимающемуся российским газопроводом "Северный поток-2", - напоминает издание.

"Теперь Bild стало известно: второй высланный "дипломат" также работает на российскую военную разведку ГРУ. Его имя: Андрей Александрович Комаров, возраст: 43 года".

"Путинский агент переехал со своей женой в Берлин в сентябре 2017 года, спустя лишь три месяца после своего коллеги по спецслужбе Евгения Суцкого. Его замаскировали при посольстве под видом "атташе", который официально никак не был связан с российской армией".

"В действительности он как минимум в 2015 и 2016 годах проходил обучение в ГРУ в Москве. Фотографий и подробной информации о нем нет, что указывает на высокую степень конфиденциальности в отношении Комарова", - отмечает издание.

"На след агента Bild и партнер издания по расследованию вышли благодаря неоплаченной штрафной квитанции от октября 2015 года. Штраф за превышение скорости на сумму 3 тыс. рублей был отправлен Комарову по адресу Хорошевское шоссе, 76Б в Москве, где он, согласно квитанции, был зарегистрирован".

"Здание принадлежит российской службе военной разведки ГРУ и находится непосредственно рядом с ее штаб-квартирой. Также и оба мужчины, совершивших покушение с использованием яда нервно-паралитического действия в Солсбери, были, согласно их паспортным данным, временно зарегистрированы по этому адресу".

В январе 2016 года московская ГИБДД потребовала оплаты штрафа - соответствующее требование имеется в распоряжении Bild. По информации издания, штраф до сих пор не оплачен.