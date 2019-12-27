Россия в 2019 году не выполнила почти половину космических пусков 1 27.12.2019, 17:03

Космическая отрасль в РФ находится в непростой ситуации.

Россия в 2019 году не выполнила почти половину запланированных космических пусков. Об этом в пятницу, 27 декабря, заявил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, передает DW.

"Отрасль находится в непростой ситуации. Среди успехов… можно назвать только одно - в этом году не было ни одной аварийной ситуации. Пусковые программы выполнены чуть более (чем. - Ред.) на 50 процентов", - заявил он в эфире одного из российских каналов.

Как следует из данных, размещенных на сайте госкорпорации по космической деятельности "Роскосмос", в 2019 году с космодрома Байконур, с российских площадок Плесецк и Восточный, а также вблизи города Куру во французской Гвиане были выполнены 25 пусков ракет-носителей. Они вывели на орбиту четыре пилотируемых корабля "Союз" ("МС-12", "МС-13", "МС-14" и "МС-15"), три грузовых "Прогресса" ("МС-11", "МС-12" и "МС-13") и 18 спутников.

Количество пусков ракет военного назначения госкорпорация уточнит позднее.

Многомиллиардные хищения

В июле стало известно, что "Роскосмос" намерен внести в закон поправки, которые, в случае их принятия, закроют для "третьих лиц" доступ к информации о госзакупках в ракетно-космической отрасли.

Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в апреле в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях "Роскосмоса" и "Ростеха" были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию и новейшие разработки вооружений.