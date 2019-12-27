Львовские депутаты требуют отказаться от закупки техники и товаров из Беларуси 15 27.12.2019, 17:37

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Причиной стало высказывание Лукашенко об Украине.

Депутаты фракции УКРОП в Львовском городском совете призвали мэра и чиновников отказаться от сотрудничества с белорусскими предприятиями, в частности прекратить покупать любую технику белорусского производства, и, в целом, прекратить любые экономические связи. Кроме этого, они призывают граждан бойкотировать белорусские товары. Об этом пишет издание Depo.Львів.

Причина — в высказывании Лукашенко относительно российско-украинского конфликта, в интервью радиостанции «Эхо Москвы» 24 декабря. Правитель Беларуси заявил, что Украина сама дала повод России для агрессии и начала вооруженного конфликта. По его словам, Украина якобы «начала душить русских» на своей территории.

За последние годы Львов купил у Беларуси 100 единиц техники: большие автобусы МАЗ, тракторы, снегоуборочную технику, пескоразбрасыватели.