Илон Маск назвал свои любимые фильм и сериал 2019 года 2 27.12.2019, 17:54

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Илон Маск

Глава SpaceX и Tesla ответил на вопросы пользователей.

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск известен своей любовью к гиковским штучкам и сам является частью популярной культуры. Не зря в свежем сезоне мультсериала «Рик и Морти» у него есть небольшое камео. Илон озвучивает богатого изобретателя Бивень Маска, главу компании Tuskla, передает onliner.by.

Best part of the day so far? Elon Musk guest starring on #RickandMorty as “Elon Tusk.” Love it! pic.twitter.com/ggZIzu3txp — Trevor Finnell (@ThatBankaiLife) 25 listopada 2019

Пользователи Twitter поинтересовались у реального Маска, какой фильм 2019 года понравился ему больше всего. И предприниматель назвал южнокорейский фильм «Паразиты» — салат из комедии положений, хоррора и критики социального устройства в Южной Корее.

Parasite — Elon Musk (@elonmusk) 24 grudnia 2019

Также Маск назвал и свой любимый сериал от Netflix. Им оказалось «Черное зеркало». Кто бы сомневался.