закрыть
27 декабря 2019, пятница, 19:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Илон Маск назвал свои любимые фильм и сериал 2019 года

2
  • 27.12.2019, 17:54
  • 1,793
Илон Маск назвал свои любимые фильм и сериал 2019 года
Илон Маск

Глава SpaceX и Tesla ответил на вопросы пользователей.

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск известен своей любовью к гиковским штучкам и сам является частью популярной культуры. Не зря в свежем сезоне мультсериала «Рик и Морти» у него есть небольшое камео. Илон озвучивает богатого изобретателя Бивень Маска, главу компании Tuskla, передает onliner.by.

Пользователи Twitter поинтересовались у реального Маска, какой фильм 2019 года понравился ему больше всего. И предприниматель назвал южнокорейский фильм «Паразиты» — салат из комедии положений, хоррора и критики социального устройства в Южной Корее.

Также Маск назвал и свой любимый сериал от Netflix. Им оказалось «Черное зеркало». Кто бы сомневался.


популярное за неделю

Мнение

День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип
Диктатура и диктаторы — не вечны
Диктатура и диктаторы — не вечны Ирина Красовская
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Дмитрий Бондаренко