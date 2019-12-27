Леонид Судаленко: Права человека тесно связаны с благополучием каждого из нас 27.12.2019, 18:05

Только в течение декабря 2019 года в ООН зарегистрировано девять обращений белорусов.

Ситуацию с правами каждого на выражения мнений и мирных собраний комментирует «Гомельской весне» руководитель Гомельского Центра стратегических тяжб Леонид Судаленко, оказывающий помощь в отстаивании прав на международном уровне.

По словам правозащитника, только в течение декабря 2019 года в КПЧ ООН зарегистрировано девять индивидуальных сообщений, подготовленных ранее в пользу активистов с его участием. Власть повсеместно продолжает запрещать мирные собрания, а за участие в акциях преследует участников административными арестами и крупными штрафами.

«Мы заявляли и повторяем, правительству Беларуси не уйти от вопросов, которые правозащитники поднимают на международном уровне. Сегодня чиновники часто говорят об экономике и на жаль, ни слова о правах человека, которые тесно связаны как с экономикой, так и с благополучием каждого из нас. Думаю зафиксированные нарушения помогут понять, что права человека это не то, на что нужно спрашивать разрешения у государства», - подчеркивает Судаленко.

Он заявляет, что пять из зарегистрированных сообщений имеют отношение к поддержке и выражении в 2018 году протестов против против уголовного преследования лидеров независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика. Еще два сообщения имеют отношение к протестам против блокировки на территории страны белорусского интернет-сайта Charter97.org и по одному в поддержку независимых журналистов и сохранности суверенитета Беларуси.

Дело (3670/2019) Владимир Телепун против правительства Беларуси

22 февраля 2018 года правозащитник ПЦ «Весна» и активист профсоюза РЭП в Мозыре Владимир Телепун заявил протестную акцию против уголовного преследования лидеров независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика. Власть мирное собрание запретила. Пройдя все внутренние средства правовой защиты правозащитник подал жалобу в Комитет ООН по правам человека о нарушении его права на выражение мнения с использованием мирного собрания.

Дело (3671/2019) Елена Линкевич против правительства Беларуси

21 февраля 2018 года представитель профсоюза РЭП в Речице Елена Линкевич заявила протестную акцию против уголовного преследования лидеров независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика. Районные чиновники мирное собрание запретили. Пройдя все внутренние средства правовой защиты активистка на международном уровне подняла вопрос о нарушении его права на выражение мнения и мирное собрание.

Дело (3672/2019) Леонид Кулаков против правительства Беларуси

13 марта 2018 года активист Леонид Кулаков в центре Минска протестовал против блокировки белорусского Интернет-сайта «Хартия-97». Совместно с другими он вывесил на забор парка Челюскинцев растяжку «Свободу Хартии-97» и зажег в руках файер. Его тут же арестовали и присудили 10 суток административного ареста. 24 августа Леонид Кулаков вместе с другими возле здания Дома правосудия в Минске протестовали против уголовного приговора лидерам независимого профсоюза РЭП Геннадию Федыничу и Игору Комлику. Во время стихийного митинга активист держал в руках бело-красно-белый флаг, за что получил крупный административный штраф. Пройдя по обоим эпизодам все внутренние средства правовой защиты активист подал жалобу в Комитет ООН по правам человека о нарушении его прав в обоих случаях на выражение мнения с использованием мирного собрания.

Дело (3673/2019) Виктор Рубцов против правительства Беларуси

28 сентября 2017 года блогер Виктор Рубцов в составе группы других людей находился возле здания суда в Гомеле, повесил на шею плакат “Я не чэсны журналіст”. Протестная акция проводилась в поддержку независимой журналистки Ларисы Щиряковой, суд над которой состоялся в это время. Блогера осудили на 5 суток ареста. На международном уровне Виктор Рубцов заявил о нарушении права на выражение мнения и мирное собрание.

Дело (3675/2019) Виктор Козлов и Леонид Судаленко против правительства Беларуси

28 марта 2018 года активисты профсоюза РЭП в Гомеле Виктор Козлов и Леонид Судаленко протестовали против блокировки белорусского Интернет-сайта «Хартия-97», заявив протестное уличное шествие в центре города. Чиновники мероприятие запретили. На международном уровне представители независимого профсоюза заявили о нарушении их права на выражение мнения и мирное собрание.

Дело (3676/2019) Сергей Кособуцкий против правительства Беларуси

27 сентября 2016 года волонтер Гомельского Центра стратегических тяжб Сергей Кособуцкий заявил в Буда-Кошелеве, Корме, Хойниках и Чечерске мирные собрания в поддержку независимости и сохранности суверенитета Беларуси. Районные чиновники повсеместно заявленные мирные акции запретили. Сейчас белорусскому правительству придется искать ответ на вопрос, почему в регионах на права граждан о мирных собраниях и выражении мнений введено фактическое табу.

Дело (3677/2019) Наталья Щукина против правительства Беларуси

22 февраля 2018 года активистка профсоюза РЭП в Добруше Наталья Щукина заявила протестную акцию против уголовного преследования лидеров независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика. Районные чиновники мирное собрание запретили. Пройдя все внутренние средства правовой защиты активистка на международном уровне подняла вопрос о нарушении его прав на выражение мнения и мирное собрание.

Дело (3678/2019) Андрей Паук против правительства Беларуси

В 2017 году известный блогер Андрей Паук из райцентра Октябрьский (Гомельская область) обратился в Мингорисполком с просьбой разрешить ему провести на главной площади в Минске одиночный пикет, во время которого он планировал публично признаться в любви к своей жене. Чиновники любвеобильное мероприятие запретили. Жалоба подана о нарушении статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах (право на свободу выражения мнения).

Дело (3880/2019) Александр Процко против правительства Беларуси

25 мая 2018 года активист профсоюза РЭП в Гомеле Александр Процко заявил в центре Гомеля протестную акцию против уголовного преследования лидеров независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика. Власть мирное собрание запретила. Пройдя все внутренние средства правовой защиты активист подал жалобу в Комитет ООН по правам человека о нарушении его права на выражение мнения с использованием мирного собрания.