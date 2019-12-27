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«Мы и так в шоке от ваших подарков»

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  • 27.12.2019, 18:08
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«Мы и так в шоке от ваших подарков»

Жители омских сел просят Путина не поздравлять россиян с Новым годом.

Сельские депутаты из Омской области просят президента России Владимира Путина не поздравлять жителей региона с Новым годом, пишет «Настоящее время».

Свои требования они заявили во время одиночных пикетов в центре города. По их словам, традиционные речи главы государства под бой курантов уже не вызывают воодушевления у многих жителей страны.

"Когда он начинает нас поздравлять, мы напрягаемся и думаем: какие подарки Владимир Путин преподнесет россиянам в наступающем году? И выживем ли мы после их получения?", – уточнила депутат, житель деревни Верхний Карбуш Ирина Дроздова. Идею с акцией ей подсказала дочь – в сети она не раз встречала комментарии от людей, которые считают, что Путину лучше не записывать новогоднее обращение к народу. После чего Дроздова придумала и нарисовала плакат. На нем написано: "31 декабря в 23.55 нас поздравлять не надо. Мы и так в шоке от ваших подарков! Омичи".

Представитель Троицкого сельского поселения Антон Николаев, заявил, что не хочет слышать поздравление президента РФ из-за последних реформ, одобренных Путиным. В частности, он раскритиковал увеличение НДС и стоимости горюче-смазочных материалов, рост тарифов ЖКХ и пенсионную реформу. По словам Николаева, "перечислять президентские блага можно долго, но каждый чувствует их на себе и без этого".

Информацию об акции активисты распространяют в соцсетях и призывают россиян писать похожие плакаты, фотографироваться с ними и выкладывать на своих страницах.

Обращение главы государства федеральные телеканалы России каждый год показывают за пять минут до полуночи 31 декабря.


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