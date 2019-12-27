Скандальный аккумуляторный завод под Брестом готовят к консервации 3 27.12.2019, 18:19

1,355

В последние дни на территории предприятия замечено оживление.

Скандальный аккумуляторный завод «АйПауэр» под Брестом готовят к консервации, рассказал «Брестской газете» правозащитник Роман Кисляк. По его словам, об этом ему сообщили в СЭЗ «Брест» – аккумуляторный завод является ее резидентом.

«Последние два дня с завода активно что-то вывозят. На вопрос, в чем дело заместитель главы администрации Александр Шукайло сообщил, что «АйПауэр» готовит завод к консервации. Поэтому все, что можно по закону оттуда вывезти – сырье, полуфабрикаты – они вывозят и говорят, что это законно», – рассказал правозащитник.

Ссылаясь на руководство СЭЗ, он также сообщил, что по заданию предприятия проектировщики сделают проект консервации. В нем будет прописано, как будет законсервирован объект, как он будет содержатся в период консервации, чтобы обеспечить сохранность оборудования и самого здания. Решение о консервации принимает само предприятие. Максимальный срок консервации – 3 года.

«Дальнейшая судьба данного законсервированного промышленного предприятия нам неизвестна. В случае невозможности возврата средств в инновационный фонд может быть начата процедура банкротства ООО «АйПауэр». Также аккумуляторный завод может быть продан другому инвестору. Не представляю, правда, кто его купит в такой конфликтной ситуации с общественностью. Также не исключен вариант расконсервации объекта и попытки ввести его в эксплуатацию», – считает Кисляк.

Аккумуляторный завод «АйПауэр», который изначально планировали ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2018 года, построен, но не запущен. В мае 2019 года председатель облисполкома Анатолий Лис приостановил строительство завода до устранения выявленных нарушений. По инновационному договору, заключенному между предприятием и облисполкомом, завод должны были ввести в эксплуатацию до 31 июля 2019 года. Поскольку этого не произошло, облисполком потребовал компанию вернуть более 5,7 млн рублей, выделенных на реализацию проекта из инновационного фонда – в декабре начался судебный процесс.

Отметим, что борцы с аккумуляторным заводом уже почти два года протестуют. Жители города добиваются полного закрытия вредного производства.