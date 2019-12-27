Почта Франции начала использовать дроны для доставки посылок в Альпы 27.12.2019, 18:44

Доставка дронами поможет разгрузить узкие горные дороги.

Почта Франции и международная служба экспресс-доставки DPDgroup начали доставлять посылки в удаленные районы французских Альп с помощью беспилотников. Это позволит избежать задержек (ведь альпийские дороги периодически перекрывают в связи с погодными условиями, и почтовые грузовики не могут добраться до адресатов). К тому же, доставка дронами поможет разгрузить узкие горные дороги, пишет сайт euro-pulse.ru.

Первыми смогут получить свои посылки по воздуху жители деревни Мон-Сен-Мартен в департаменте Изер. Почтовый грузовик доезжает до деревни Фонтаниль-Корнийон, дорогу к которой практически никогда не перекрывают, и оттуда оператор отправляет дрон с посылкой в Мон-Сен-Мартен. Уже на месте дрон оставляет посылку в специальном контейнере, а адресат получает смс с кодом от контейнера. Полет дрона занимает всего 8 минут, а почтовому грузовику нужно около 20 минут, чтобы доехать до пункта назначения по горному серпантину.

Пока что дроны могут доставлять посылки весом не больше 2 килограммов и с максимальными габаритами 31х15х10 сантиметров.