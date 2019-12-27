На месте крушения самолета в Казахстане спасли младенца 27.12.2019, 19:27

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Он лежал на груди у матери.

На месте крушения самолета под Алматы полицейский Жаксылык Султанов нашел грудного младенца, сообщает Tengrinews.kz. Его мать получила тяжелые травмы ног и рук, передает currenttime.tv.

"Сначала мы с напарниками вытащили людей без признаков жизни. Мы обошли самолет и перешли в сторону частного дома, – рассказал полицейский. – Там лежала женщина с открытым переломом ног. Она не плакала – наверное, оттого, что была в шоковом состоянии. У нее на груди лежал мальчик. Она придерживала его левой рукой, так как правая рука тоже была травмирована. На казахском я ей сказал, что возьму ребенка и передам в "скорую". Она моргнула глазами, дав одобрение, после чего заплакала".

"Я не знаю, какого возраста был мальчик, но голос был как у совсем крохи. У меня есть годовалая дочь, тот ребенок еще младше", – сказал Султанов. По его словам, ребенка нужно было спасать быстро: он мог получить обморожение в дополнение к травмам от жесткой посадки.

В январе 2017 года, когда на дачный поселок под Бишкеком рухнул грузовой самолет, чудом выжил другой мальчик, 7-летний Жакшылык, чье имя переводится с кыргызского как "счастье". Он потерял мать, отца и двух младших сестер, но сам не получил ни единой царапины.

Напомним, пассажирский самолет Fokker 100 производства Нидерландов, принадлежащий казахстанской авиакомпании Bek Air, разбился утром 27 декабря вскоре после вылета из Алматы, погибли 12 человек.

На борту находились 5 членов экипажа и 93 пассажира, в том числе четверо иностранцев. Минимум 66 человек пострадали и были доставлены в больницы, из них 12 находятся в тяжелом состоянии.

Сразу после взлета самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся со строящимся двухэтажным домом (в нем в тот момент никого не было) и рухнул в районе жилых домов у села Гульдала. Следователи считают, что причиной катастрофы могла быть ошибка пилотов или техническая неисправность.