Комлик: «Машина времени» перенесла белорусских работников на тысячелетие назад 3 27.12.2019, 19:36

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Иллюстрационное фото

Хотите ли вы оставить такое наследство своим детям и внукам?

В профсоюз РЭП обратилась бывшая работница магазина «Копеечка» в Фаниполе Анастасия Фидчук. Торговая точка принадлежит сети магазинов ЗАО «Доброном», пишет сайт praca-by.info.

В августе 2019 года женщина начала работать в магазине. А уже 12 сентября, спустя чуть меньше месяца, Анастасия написала заявление с просьбой расторгнуть контракт по соглашению сторон.

— Казалось бы: что не устраивает человека, среднедневной заработок которого за 4 отработанных в августе дня составил 47 рублей? Всё в этой истории начиналось вполне обыденно — в профсоюз за помощью обратилась очередная жертва контрактной системы трудовых отношений. Но закончилось фантастически — «машина времени» перенесла всех участников на тысячелетие назад, — рассказал юрист и представитель РЭП в Минске и минской области Игорь Комлик.

Когда Анастасия устраивалась на работу на должность контролёра-кассира был согласован режим работы — 12 часов (без ночных смен), с графиком два дня рабочих и два дня выходных.

— Так и было в августе, но уже с первых дней сентября директор магазина стал убедительно просить работницу выходить на работу в её выходные дни. А как умеет «просить» начальство мы все хорошо знаем. В результате график работы Анастасии изменился до неузнаваемости — после трёх рабочих дней (а это как минимум 12 часов) у неё был один выходной. Тут уж не до денег, да и на ребёнка времени не остаётся — одно желание «отлежаться», — отмечает Игорь Комлик.

Так получилось, что из 12 дней сентября 8 дней у Анастасии оказались рабочими.

— Это прямое нарушение как заключённого контракта, так и трудового законодательства в целом,– рассказывает юрист.

«Или доработаешь до конца контракта, или увольнение по статье»

Поэтому уже 12 сентября работница написала заявление с просьбой расторгнуть контракт по соглашению сторон. Хотя по закону могла требовать его расторжения по 41 статье Трудового кодекса. Эта статья предусматривает выплату трёх среднемесячных зарплат.

— Наниматель вроде бы сделал вид, что согласен. Но поставил условия, которые постоянно менял. Сначала предложил отработать 5 смен. Затем предложил (как это делается не только в этой торговой сети) найти себе замену. Довел человека до нервного срыва, а в результате уволил работницу за прогул. Это практика, которую, по нашим сведениям, используют многие работодатели торговых сетей: или доработаешь не смотря ни на что, до конца контракта, или увольнение по статье, — комментирует юрист.

«У нас 6000 работников, если все захотят уйти, что же будет?»

По словам Игоря Комлика, профсоюз готов до конца добиваться соблюдения законных прав Анастасии Фидчук. Уже сейчас идут судебные заседания, где РЭП представляет её интересы.

— Но в этом деле и для нашего профсоюза, и для всех граждан важен другой аспект. Мы предложили мировое соглашение. Анастасия готова была отказаться от материальных требований на более чем 3000 рублей . А наниматель бы поменял статью увольнения. В ответ руководитель заявил, что скорее готов сделать материальные выплаты, чем отменить статью.

Из уст представителя ЗАО «Доброном» это прозвучало приблизительно так: у нас 6000 работников, если все захотят уйти, что же будет? Они не готовы идти на восстановление справедливости ради назидания другим. Выходит, что мы вернулись в страшные времена рабовладения. Тогда хозяин мог убить убежавшего раба и вывесить его отрубленную голову в назидание другим. А теперь задумайтесь, уважаемые читатели, хотите ли вы оставить такое наследство своим детям и внукам,– подытожил Игорь Комлик.