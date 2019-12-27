Эксперт: Украинское молодое поколение уже живет в глобальном мире 3 27.12.2019, 19:48

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На этом важном направлении европейская интеграция уже вовсю идет и это хорошая новость.

Украина должна более активно продвигать себя в мировом сообществе. Важная роль в этом направлении отведена украинской молодежи – например, стоит посылать учиться за рубеж еще больше молодых людей, которые потом вернутся и будут работать в Украине. Хорошая новость в том, что на этом направлении интеграция уже идет, плохая новость в том, что этого мало, пишет бизнесмен, основатель Ялтинской Европейской Стратегии (YES) Виктор Пинчук в своем материале для zn.ua.

"Большой сегмент украинского молодого поколения уже живет в глобальном мире, в Европе. И виртуально, и реально. Они ездят за рубеж, через мировые соцсети общаются со сверстниками на Западе. Это важно. Но этого недостаточно. Молодые украинцы должны активнее встраиваться в "большой мир" культурно, интеллектуально, ментально. Если они хотят добиваться успеха в этом, то они просто обязаны читать больше правильных книг самых классных авторов, слушать онлайн-лекции самых продвинутых интеллектуалов, участвовать в вебинарах. Все возможности для этого есть", – пишет он.

Кроме того, украинской молодежи в этом процессе вполне может оказать помощь украинский бизнес – в конце концов, он тоже заинтересован во встраивании Украины в мировой сообщество.

"Конечно, бизнес должен помогать украинской молодежи чаще встречаться с лучшими умами планеты, слушать и задавать вопросы. Мы это делаем и будем делать. Но это только "вишенка на торте", которая не отменяет главной задачи: читать, учиться, понимать", – отмечает Пинчук.