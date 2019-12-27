Быстрые закуски на Новый год: топ-5 рецептов 1 27.12.2019, 19:54

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Фото: Depositphotos

Рецепты простых и вкусных праздничных закусок.

Холодные закуски – важный пункт новогоднего меню. Они разогревают аппетит перед подачей основных блюд, украшают стол и создают атмосферу праздника.

Сайт segodnyu.ua собрал быстрые рецепты холодных закусок, которые помогут не только накрыть новогодний стол, но и, без сомнения, станут любимыми блюдами вашей семьи.

Канапе из огурцов с авокадо и лососем

Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

1 средний огурец

1 большое авокадо, очищенное и без косточки

1/2 ст.л. сока лайма

170 г копченого лосося

Зеленый лук – для подачи

Черный перец – для подачи

Способ приготовления:

Нарежьте огурец толщиной около 5 мм и положите на тарелку.

Добавьте авокадо и сок лайма в миску и разомните вилкой в пюре.

Намажьте ломтики огурца кремом из авокадо, а затем положите сверху тонкие кусочки копченого лосося.

Украсьте каждый кусочек мелко нарезанным зеленым луком и черным перцем. Подавайте немедленно.

Тапенада из маслин

Фото: Pixabay

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

Маслины с косточками – 400 г

Оливковое масло – 100 мл

Каперсы – 100 г

Филе анчоусов – 70 г

Чеснок – 2 зубчика

Черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Маслины достать из рассола и очистить их от косточек. Сложить подготовленные маслины в чашу блендера.⠀

Каперсы тоже достать из банки, обмакнуть от рассола салфетками и отправить к маслинам.⠀

Также в чашу блендера сложить очищенный чеснок, филе анчоусов и измельчить до однородности. Смесь должна быть похожа на пасту.

Не выключая блендер, добавить к пасте оливковое масло и черный молотый перец.

Переложить получившуюся кремообразную пасту в миску, накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник примерно на несколько часов. От этого блюдо станет еще вкуснее.

Совет: Тапенаду подают в холодном виде – к запеченной рыбе или курице, к креветкам, нарезанным овощам. Пасту из оливок можно намазывать на багет, хлебцы или крекеры.

Паштет из копченой скумбрии

Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

Рыба скумбрия копченая – 250 г

Сыр сливочный – 200 г

Лимон (сок) – 1 ч.л.

Лимон (цедра) – 1 ст.л.

Хрен – 1 ст.л.

Зелень рубленая – 2 ст.л.

Хлеб – для подачи

Способ приготовления:

Скумбрию очистите, удалите кости, нарежьте, сложите в чашу блендера.

Добавьте сливочный сыр, лимонный сок, цедру, хрен, измельчите.

Посыпьте нашинкованной зеленью, подавайте с багетом.

Сырные шарики с крабовыми палочками

Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 100 г

Сыр – 50 г

Яйца – 3 шт.

Зубчик чеснока – 1 шт.

Майонез – 2 ст. л.

Зелень – по вкусу

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить.

Сыр натереть на мелкой терке в миску.

Добавить тертые крабовые палочки и пропущенный через пресс чеснок.

Добавить тертые яйца и майонез. Посолить по вкусу. Хорошо перемешать.

Руками скатать небольшие порционные шарики и выложить на блюдо.

По желанию украсить зеленью и подавать к столу.

Фаршированные яйца "Мышки"

Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Яйца – 6 шт.

Майонез – 2 ст.л.

Горчица – 1 ч.л.

Соль, перец – по вкусу

Молотая паприка – по вкусу

Способ приготовления:

Осторожно опустить куриные яйца в большую кастрюлю с кипящей водой. Варить на медленном огне в течение 10 минут.

Слить жидкость и залить яйца холодной водой. Дать остыть. Очистить и разрезать вдоль пополам.

Вынуть яичные желтки и поместить их в миску с майонезом и горчицей; добавить немного соли и перца.

Размять до получения однородной пасты, а затем начинить этой смесью яичные белки.

Сделать "ушки" из яичного белка, "глаза" – из горошин черного перца, "нос" – из красного перца, а "усы" – из волокон сыра "косичка".