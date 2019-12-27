Быстрые закуски на Новый год: топ-5 рецептов

Быстрые закуски на Новый год: топ-5 рецептов1
- 27.12.2019, 19:54
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Рецепты простых и вкусных праздничных закусок.
Холодные закуски – важный пункт новогоднего меню. Они разогревают аппетит перед подачей основных блюд, украшают стол и создают атмосферу праздника.
Сайт segodnyu.ua собрал быстрые рецепты холодных закусок, которые помогут не только накрыть новогодний стол, но и, без сомнения, станут любимыми блюдами вашей семьи.
Канапе из огурцов с авокадо и лососем
Время приготовления:
15 минут
Ингредиенты:
1 средний огурец
1 большое авокадо, очищенное и без косточки
1/2 ст.л. сока лайма
170 г копченого лосося
Зеленый лук – для подачи
Черный перец – для подачи
Способ приготовления:
Нарежьте огурец толщиной около 5 мм и положите на тарелку.
Добавьте авокадо и сок лайма в миску и разомните вилкой в пюре.
Намажьте ломтики огурца кремом из авокадо, а затем положите сверху тонкие кусочки копченого лосося.
Украсьте каждый кусочек мелко нарезанным зеленым луком и черным перцем. Подавайте немедленно.
Тапенада из маслин
Время приготовления:
15 минут
Ингредиенты:
Маслины с косточками – 400 г
Оливковое масло – 100 мл
Каперсы – 100 г
Филе анчоусов – 70 г
Чеснок – 2 зубчика
Черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
Маслины достать из рассола и очистить их от косточек. Сложить подготовленные маслины в чашу блендера.⠀
Каперсы тоже достать из банки, обмакнуть от рассола салфетками и отправить к маслинам.⠀
Также в чашу блендера сложить очищенный чеснок, филе анчоусов и измельчить до однородности. Смесь должна быть похожа на пасту.
Не выключая блендер, добавить к пасте оливковое масло и черный молотый перец.
Переложить получившуюся кремообразную пасту в миску, накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник примерно на несколько часов. От этого блюдо станет еще вкуснее.
Совет: Тапенаду подают в холодном виде – к запеченной рыбе или курице, к креветкам, нарезанным овощам. Пасту из оливок можно намазывать на багет, хлебцы или крекеры.
Паштет из копченой скумбрии
Время приготовления:
15 минут
Ингредиенты:
Рыба скумбрия копченая – 250 г
Сыр сливочный – 200 г
Лимон (сок) – 1 ч.л.
Лимон (цедра) – 1 ст.л.
Хрен – 1 ст.л.
Зелень рубленая – 2 ст.л.
Хлеб – для подачи
Способ приготовления:
Скумбрию очистите, удалите кости, нарежьте, сложите в чашу блендера.
Добавьте сливочный сыр, лимонный сок, цедру, хрен, измельчите.
Посыпьте нашинкованной зеленью, подавайте с багетом.
Сырные шарики с крабовыми палочками
Время приготовления:
15 минут
Ингредиенты:
Крабовые палочки – 100 г
Сыр – 50 г
Яйца – 3 шт.
Зубчик чеснока – 1 шт.
Майонез – 2 ст. л.
Зелень – по вкусу
Соль – по вкусу
Способ приготовления:
Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить.
Сыр натереть на мелкой терке в миску.
Добавить тертые крабовые палочки и пропущенный через пресс чеснок.
Добавить тертые яйца и майонез. Посолить по вкусу. Хорошо перемешать.
Руками скатать небольшие порционные шарики и выложить на блюдо.
По желанию украсить зеленью и подавать к столу.
Фаршированные яйца "Мышки"
Время приготовления:
30 минут
Ингредиенты:
Яйца – 6 шт.
Майонез – 2 ст.л.
Горчица – 1 ч.л.
Соль, перец – по вкусу
Молотая паприка – по вкусу
Способ приготовления:
Осторожно опустить куриные яйца в большую кастрюлю с кипящей водой. Варить на медленном огне в течение 10 минут.
Слить жидкость и залить яйца холодной водой. Дать остыть. Очистить и разрезать вдоль пополам.
Вынуть яичные желтки и поместить их в миску с майонезом и горчицей; добавить немного соли и перца.
Размять до получения однородной пасты, а затем начинить этой смесью яичные белки.
Сделать "ушки" из яичного белка, "глаза" – из горошин черного перца, "нос" – из красного перца, а "усы" – из волокон сыра "косичка".