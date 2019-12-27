Вот уж где белорусская золотая жила 12 Виктор Горбачев

27.12.2019, 19:59

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Виктор Горбачев

О стране «нарушителей».

Нет, вы это видели? Даже представить себе такое не можете, но оно так и есть. Да-да, через каждые восемь секунд в Беларуси составляется административный протокол. Понимаете?

Это просто даже логике не поддается, но по цифрам Беларусь — страна нарушителей и нарушений. Через одного.

И это только по данным за 2018 год. И это только информация от одного ведомства — МВД. Вы только вдумайтесь в эту цифру. За 2018-й вынесено 4.043.780 административных правонарушений. Это 11.079 тысяч в сутки! Выходит, каждые 8 секунд мы преступаем черту закона.

Это же целый конвейер пишущих, составляющих, считающих, проверяющих, фиксирующих и наказывающих. Ну, и принимающих окончательное решение: на какую сумму, кого и как поиметь! Целая армия.

А если еще представить, сколько в течение года наказывают, и в каком количестве выписывают протоколы органы налоговых служб, санстанций, МЧС, таможни, пограничников, службы ЖКХ и прочих контролирующих и проверяющих органов, — вот уж где «нефтяная скважина» зарыта и открыта.

Сложно прикинуть, какая сумма в год взымается с народа штрафными санкциями. Похоже, сотни миллионов условных в год. Золотая жила!

Шаг вправо/влево — и тебя посчитали! Казна требует пополнения. Штрафы, конфискации, поборы: многие знают об этом, но «делают вид», что дела обстоят совсем не так.

И все же, вдумайтесь в цифры. Страна с населением в 9.5 миллионов жителей — сплошь и рядом в нарушителях. С рождения.

С калькулятором ждем итогов 2019-го.

Виктор Горбачев, «Салідарнасць»