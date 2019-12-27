Вот уж где белорусская золотая жила

Вот уж где белорусская золотая жила12
- Виктор Горбачев
- 27.12.2019, 19:59
- 3,928
О стране «нарушителей».
Нет, вы это видели? Даже представить себе такое не можете, но оно так и есть. Да-да, через каждые восемь секунд в Беларуси составляется административный протокол. Понимаете?
Это просто даже логике не поддается, но по цифрам Беларусь — страна нарушителей и нарушений. Через одного.
И это только по данным за 2018 год. И это только информация от одного ведомства — МВД. Вы только вдумайтесь в эту цифру. За 2018-й вынесено 4.043.780 административных правонарушений. Это 11.079 тысяч в сутки! Выходит, каждые 8 секунд мы преступаем черту закона.
Это же целый конвейер пишущих, составляющих, считающих, проверяющих, фиксирующих и наказывающих. Ну, и принимающих окончательное решение: на какую сумму, кого и как поиметь! Целая армия.
А если еще представить, сколько в течение года наказывают, и в каком количестве выписывают протоколы органы налоговых служб, санстанций, МЧС, таможни, пограничников, службы ЖКХ и прочих контролирующих и проверяющих органов, — вот уж где «нефтяная скважина» зарыта и открыта.
Сложно прикинуть, какая сумма в год взымается с народа штрафными санкциями. Похоже, сотни миллионов условных в год. Золотая жила!
Шаг вправо/влево — и тебя посчитали! Казна требует пополнения. Штрафы, конфискации, поборы: многие знают об этом, но «делают вид», что дела обстоят совсем не так.
И все же, вдумайтесь в цифры. Страна с населением в 9.5 миллионов жителей — сплошь и рядом в нарушителях. С рождения.
С калькулятором ждем итогов 2019-го.
Виктор Горбачев, «Салідарнасць»