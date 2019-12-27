Вероятная дочь Путина и дочь Шойгу будут давать советы правительству РФ 4 27.12.2019, 20:07

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Катерина Тихонова

Такое распоряжение подписал премьер-министр России Медведев.

Глава фонда "Иннопрактика" Катерина Тихонова, которую называют предполагаемой дочерью президента России Путина, вошла в правительственный совет по физкультуре и спорту, пишет сайт kasparov.ru.

Распоряжение о формировании нового состава совета подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, оно опубликовано 26 декабря на сайте правовой информации.

Главой совета стала вице-премьер Ольга Голодец. Среди остальных 27 членов совета министр спорт, представители Государственной думы и спортивных объединений. Членом совета значится Тихонова К.В., указанная как "генеральный директор Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых "Национальное интеллектуальное развитие". Войдя в совет,

Тихонова впервые получила официальный статус в российских бюрократических структурах.

В прессе Катерину Тихонову называют предполагаемой дочерью президента Владимира Путина. На декабрьской пресс-конференции Путину задали вопрос, когда он наконец признает своих дочерей, но президент РФ не подтвердил, хотя и не опроверг свое родство как с Тихоновой, так и со второй предполагаемой дочерью Марией Воронцовой.

Кроме Тихоновой в совет вошла младшая дочь министра обороны Сергея Шойгу Ксения.

Она окончила МГИМО по специальности "международные экономические отношения", работала в Ростехнадзоре, а сейчас руководит проектом "Лига героев" (организация массовых любительских спортивных мероприятий) и оргкомитетом полумарафона "ЗаБег.РФ".